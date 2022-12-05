الاعتداء على ممرضات بالسوط.. مصر تفتح تحقيقا بعد الضجة (فيديو)

فتحت السلطات المصرية تحقيقا في حادثة الاعتداء على ممرضات بالسوط في مستشفى حكومي، بعد الضجة التي شهدتها شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد أعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيق في ملابسات تعدي أسرة إحدى المريضات على طاقم التمريض وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا.

وأضافت أن النيابة العسكرية تجري تحقيقاتها بشأن ضابط طيران متهم بضرب الممرضات بهمجية ووحشية، ما تسبب بإصابة ممرضة حامل بنزيف ومن ثم إجهاض جنينها، وجرح أخريات.

وجرت الواقعة في مستشفى قويسنا الحكومي عندما علم أقارب إحدى المريضات أن الطبيب المناوب لن يتمكن من فحصها لانشغاله في عملية ولادة.

وذكر بيان النيابة أن فريقا من أعضائها عاين المستشفى وما لحق ببعض أجهزته وآلات المراقبة من تلفيات.

واستمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى “حول الشجار الذي تم بين ذوي المريضة وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن”.

وتداول العديد من رواد المواقع التواصل مقاطع مصورة للواقعة ما أثار غضبا.

وتلقت النيابة العامة بلاغاً في الأول من ديسمبر الحالي من ممرضات وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا المركزي يفيد بتعدي أقارب مريضة بقسم أمراض النساء عليهم، إثر خلاف حول إجراءات العلاج.

واستمعت لأقوال مدير أمن المستشفى وفردَيْ أمن حول الشجار وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن. واستمعت أيضاً لشهادة مسؤول كاميرات المراقبة الذي أفاد بوجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة.

كذلك استدعت مدير المستشفى وباقي أطراف الحادثة لسماع أقوالهم، لافتة إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات.

الممرضة نورهان منصور، إحدى ضحايا الواقعة، صرحت لـ”العين الإخبارية”: “كانت الأجواء هادئة في المستشفى حتى الساعة الخامسة مساءً، عندما دخلت مريضة تعاني نزيفاً إلى قسم (أمراض النساء الداخلي) وبصحبتها 4 مرافقين من بينهم ثلاثة سيدات”.

وأضافت: “كما هو معتاد، اتخذت وزميلاتي الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات واتصلنا بالطبيب المختص لاستدعائه، لكنه كان منشغلا بإجراء جراحة قيصرية وطلب صورة أشعة سونار للمريضة وبعض التحاليل والفحوصات خلال فترة الانتظار”.

وعقب خروج الطبيب من غرفة العمليات وذهابه للاطمئنان على صحة المريضة -والحديث على لسان “نورهان”- فوجئ بعدم وجودها داخل القسم فتوجّه لرؤيتها في الطابق السفلي، لكن المريضة عادت مرة أخرى إلى القسم.

وتابعت: “على الفور هاتفت الطبيب بعودة المريضة إلى القسم مرة ثانية، وفي أثناء المكالمة بدأت السيدات المصاحبات للمريضة بتهديد طاقم التمريض واتهامه بعدم الاهتمام بالحالة وتعمده التلكؤ في إسعافها”.

وأشارت إلى أن الأحداث اشتعلت مع صفع إحدى المرافقات مشرفة في المستشفى على وجهها، وتوعدهن إياهن بالضرب.

وأوضحت أن الفريق المصاحب للمريضة انطلق في حلقة متصلة من السباب والاعتداء على فريق الإشراف والعاملات والممرضات، واستعدوا آخرين أحدهم يحمل كرباجاً “ضربني بلا هوادة فضلاً عن سلسلة شتائم لا تنقطع”.

ولفتت إلى أنهم استدعوا الأمن الداخلي في المستشفى للسيطرة على الموقف، لكنهم غادروا المكان بعد أن هددهم أحد الحاضرين، تبيّن لاحقاً أنه ضابط طيّار.

وأكدت “نورهان” أن المريضة كانت بصحة جيّدة وخرجت في أثناء اندلاع المناوشة بين مرافقيها وطاقم التمريض بالمستشفى وشاركت في خطف وكسر هاتفها بعد أن انتبهت إلى تصوير الواقعة.

ولدى قدوم قوات الشرطة، اصطحبت الجميع إلى إحدى غرف المستشفى، وبعد حديث جانبي سمح قائد المجموعة للضابط الطيّار بالانصراف، وبقينا نحن، تقول “نورهان”.

وتابعت: “حررنا محاضر بالسرقة والضرب بقسم الشرطة وأرفقنا بها 9 تقارير طبية تؤكد الاعتداء على 4 عاملات و4 ممرضات وفرد الأمن، للحفاظ على حقوقنا”.

وأكدت أن هناك محاولات من مدير المستشفى للضغط عليهن للتنازل عن المحاضر وإنهاء المشكلة بطريقة ودية مقابل تعويضات مالية ومعنوية، لكنهم رفضوا هذه الطريقة، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى تعمدت التباطؤ في الإجراءات لتأخير عرضهم على النيابة.

وشددت على أنها لن تعود إلى عملها مجدداً إلا بعد التحقيق في الواقعة والحصول على حقها.

ونفت “نورهان” ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها لإجهاض جنينها نتيجة الضرب، مؤكدة أنها ليست حاملا.