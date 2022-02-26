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الجزائر

الاعتداء على 4 طالبات.. مديرية الخدمات الجامعية لبومرداس توضح

الشروق أونلاين
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الاعتداء على 4 طالبات.. مديرية الخدمات الجامعية لبومرداس توضح

أكدت مديرية الخدمات الجامعية لولاية بومرداس تعرض 4 طالبات إلى اعتداء تم على إثره نقلهن إلى مستشفى زميرلي بالعاصمة، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول الحادثة.

وحسب بيان للمديرية فقد وقعت الحادثة ليلة الجمعة بالإقامة الجامعية عائشة شنوي ببودواو والمتمثلة في الاعتداء على أربعة طالبات تم نقلهن على جناح السرعة لتلقي العلاج بالمؤسسة الاستشفائية سليم زميرلي بالعاصمة.

وأكد المصدر ذاته أن الطالبات في حالة مستقرة حيث غادرت إحداهن المستشفى نظرا لتحسن وضعيتها في انتظار قرار الأطباء حول بقية الطالبات.

وأضاف البيان أن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومدير الخدمات الجامعية لبومرداس وكذا مدير الإقامة الجامعية بودواو للمستشفى قد تنقلوا  إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للطالبات.

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التعليقات
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  • كمال

    تاخذو رايي،70% من البنات الجامعيات يتزوجون و يمكثون بالبيت،فبالنسبة لي يجب اغلاق جميع الاقامات الجامعية و اكتفاء الطالبات بالدراسة فالجامعات للقريبة من مساكنهم لانه صراحة،هذه الاقامات ليست الا للمشاكل و الاعمال اللااخلاقية

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