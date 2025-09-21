“الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يترافق مع إجراءات عملية لوقف حرب الإبادة”

حماس عن إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

اعتبرت “حماس” في تصريح صحفي يوم الأحد، أن إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، “خطوة مهمة في تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، واستحقاقٌ لنضاله وصموده وتضحياته على طريق التحرير والعودة”.

وأكدت الحركة بالمقابل، أن “هذه الخطوة المهمة، يجب أن تترافق مع إجراءات عملية. تقود إلى وقفٍ فوري لحرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتصدي لمشاريع الضم والتهويد في الضفة والقدس”.

قبل أن تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى “عزل الاحتلال، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق معه. وتصعيد الإجراءات العقابية ضده، والعمل على جلب قادته من مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية”.

لتختم بالقول إن “مقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله ضد أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث؛ حقٌّ طبيعي كفله القانون الدولي. وعلى دول العالم إسناد شعبنا في مواجهة هذا الاحتلال المجرم، حتى تمكينه من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.