الاعتماد على الجودة والفعالية ورفع وعي المواطن

لدى إشرافه على ندوة مراجعة المناهج الكشفية.. حمزاوي لـ"الشروق":

تواصل الكشافة الإسلامية الجزائر مواكبة مستجدات العصر والتكيّف مع متطلبات الشباب والفتية ورفع الوعي الجماعي بما تقتضيه مصلحة الوطن.

حيث أشرف القائد العام عبد الرحمان حمزاوي، الخميس، على مراسيم حفل الافتتاح الرسمي للندوة الوطنية لمراجعة المناهج الكشفية، بإشراف القسم الوطني للتدريب والتأهيل القيادي، وهذا بمشاركة قيادات من تونس وليبيا، أين أكد حمزاوي في تصريح لـ”الشروق”، أن هذه الندوة تأتي بعد 8 أو 10 سنوات من آخر مراجعة للمناهج الكشفية، حيث توجد ضرورة ملحة لمراجعة البرامج الكشفية وتكييفها مع المتغيرات الخارجية المتعلقة بالبرامج الكشفية العربية والعالمية، لما تحمله من مستجدات وأساليب تربوية حديثة من شأنها أن تساهم في تقديم الإضافة المطلوبة لتربية الناشئة، وشدد على ضرورة مراجعة المناهج وفقا لمعايير الجودة والفعالية، داعيا إلى بناء منظومة تربوية كشفية متجدّدة، وأوضح أن الهدف من وراء تحيين هذه المناهج التكيّف مع متطلبات المرحلة وتعزيز الوعي لدى المواطن تجاه ما تقتضيه مصلحة الوطن والأمة.

وأضاف محدثنا، أن الأمر يرتبط أيضا بمواكبة متغيرات البرامج الرسمية لوزارة التربية لتكون العملية التربوية متكاملة بين المدرسة والكشافة، بالإضافة إلى التكيف مع الظواهر الجديدة في المجتمع، واحتياجات الأسرة لتربة الأبناء، حيث تعتبر الكشافة من بين أهم هذه الفضاءات التي تساعد الأولياء على تربية الأطفال ومواكبة التحديات والمستجدات التي يعيشونها، على غرار استعمال الانترنت والأجهزة الرقمية، حيث يتطلب الأمر، حسبه، تكييف البرامج الكشفية مع هذه الوسائط الجديدة وإقحامها في المناهج لتكون أكثر أمانا وفائدة للفتية والشباب وحمايتهم من التأثيرات السلبية لهذه الوسائل التكنولوجية.

وأضاف حمزاوي، أن هذه الندوة يشرف عليها خبراء كشفيون ومسؤولون وطنيون للمراحل الكشفية، وبعض المختصين من قطاع التربية والاستعانة بالتجربة العربية للكشافة التونسية والليبية، “كما تعتبر هذه الندوة تتويجا لمسار أشهر من التحضير لتكييف البرامج الكشفية التي ستصدر في طبعة جديدة لسنة 2025 وتعتبر انطلاقة جديدة لتحديث المناهج بما يحقق طموحات المجتمع والعائلات الجزائرية ويواكب ميولات الأطفال وتطلعات القواعد الكشفية”.

وأكد القائد العام، أن هذه الندوة توجت بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية والجمعية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرق، الغاية منها إدماج مبادئ الأمن المروري في الأنشطة الكشفية وبرامج التكوين، مع المساهمة في التوعية بمخاطر مختلف الآفات الاجتماعية، خاصة في أوساط الشباب.