الإعلامية الجزائرية فيروز زياني تتوج بذهبية أمريكية حول الصحافة الاستقصائية
فازت الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة القطرية فيروز زياني بالميدالية الذهبية للصحافة الاستقصائية من شبكة القيادة عبر الأطلسي بمركز الصحافة في واشنطن.
وعبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قالت فيروز “أتقاسم معكم فرحة الحصول على الميدالية الذهبية للصحافة الاستقصائية من شبكة القيادة عبر الأطلسي اليوم في مركز الصحافة في واشنطن”.
Honoured to have received @TLN gold medal for the investigative journalism today at the press club in Washington DC.
أتقاسم معكم فرحة الحصول على الميدالية الذهبية للصحافة الاستقصائية من شبكة القيادة عبر الأطلسي اليوم في مركز الصحافة في واشنطن . pic.twitter.com/mktyKaFXw0
— فيروز زياني (@FayrouzZiani) December 8, 2021
وجاء فوز زياني نظير إعداها لحلقة ببرنامج “للقصة بقية” والذي استعرض الظهور الأول لفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية وكيف تعاملت الحكومة مع أول بؤرة لتفشي الوباء عالمي.
شبكة القيادة عبر الأطلسي @TLN_DC منحت أول شبكة إخبارية دولية جائزةَ الميدالية الذهبية للصحفية فيروز زياني @FayrouzZiani وشبكة الجزيرة الإعلامية عن فيلم “يوم في ووهان” الوثائقي وعن تغطية الشبكة المتميزة المتواصلة لتتبع جائحة كوفيد-19 #COVID19@AJENews@AJEnglish@AJArabic pic.twitter.com/HUisFx41CV
— Transatlantic Leadership Network (@TLN_DC) December 8, 2021