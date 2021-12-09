الإعلامية الجزائرية فيروز زياني تتوج بذهبية أمريكية حول الصحافة الاستقصائية

الإعلامية فيروز زياني وهي على منصة التتويج

فازت الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة القطرية فيروز زياني بالميدالية الذهبية للصحافة الاستقصائية من شبكة القيادة عبر الأطلسي بمركز الصحافة في واشنطن.

وعبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قالت فيروز “أتقاسم معكم فرحة الحصول على الميدالية الذهبية للصحافة الاستقصائية من شبكة القيادة عبر الأطلسي اليوم في مركز الصحافة في واشنطن”.

وجاء فوز زياني نظير إعداها لحلقة ببرنامج “للقصة بقية” والذي استعرض الظهور الأول لفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية وكيف تعاملت الحكومة مع أول بؤرة لتفشي الوباء عالمي.