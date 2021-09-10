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الجزائر

الافافاس يتجه نحو المشاركة في الانتخابات المحلية

الشروق أونلاين
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الافافاس يتجه نحو المشاركة في الانتخابات المحلية

أكد السكرتير الأول جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، عزمهم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة بعد مقاطعتهم للتشريعيات، مشيرا إلى أنها فرصة لتعزيز تجربتهم في دعم الفضاء الديمقراطي الشعبي.

وأكد أوشيش في كلمته للمجلس الوطني، أن جبهة القوى الاشتراكية تطمح إلى جعل عهداتها الانتخابية وسياساتها وبرامجها الإدارية نماذج للحكم الرشيد والكفاءة والمصداقية والنزاهة الأخلاقية والفكرية كما كان الحال في عام 2002 ، كما في عام 2005 ومن خلال كل مشاركاتها في الانتخابات المحلية.

وقال أوشيش”كنا محقين في رفض الانتخابات التشريعية والاستفتاء الدستوري لأنهما شككتا في التطلعات المشروعة للثورة الشعبية في 22 فبراير 2019″.

وأضاف”فمن المفترض أن تكون الانتخابات المحلية المقبلة بالنسبة لنا فرصة لنيل مجال أوسع على السلطة المحلية، في المجالس البلدية و الولائية من أجل منع عملاء السلطة ورجال الأعمال المتلاعبين بالأموال العامة والمغامرين ، من نسف الفضاء الديمقراطي الوحيد المتاح الأوساط الشعبية، على الرغم من محدوديتها والعقبات الكثيرة”.

وأعرب أوشيش عن أمله في أن يؤدي اجتماع المجلس الوطني للجبهة إلى فرض التوصيات والقرارات التاريخية والوطنية التي من شأنها إحياء آمال  للشعب الجزائري.

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