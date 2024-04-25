-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الافتتاح الرسمي لمهرجان الجزائر الأول للرياضات (صور)

الشروق أونلاين
  • 57
  • 0
الافتتاح الرسمي لمهرجان الجزائر الأول للرياضات (صور)
ح.م
جانب من التظاهرة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الخميس، رفقة والي الجزائر محمد عبد النور، على مراسم الافتتاح الرسمي  لمهرجان الجزائر للرياضات في طبعته الأولى.

وافتتح المهرجان الأول من نوعه في العاصمة الجزائرية، على مستوى غابة “منبع المياه” ببلدية بوروبة، بجملة من العروض الرياضية على غرار الفوفيتنام، الكاراتي، والمصارعة الإغريقو-رومانية.

كما أعطيت إشارة انطلاق عدّة منافسات رياضية أخرى، على غرار الرمي الرياضي، ورياضة التيك بول teQ ball، وسباق الدراجات الهوائية، وكرة القدم وكرة اليد المصغرّتين.

كما تضمّ التظاهرة الرياضية المفتوحة للجماهير، منافسات في الشطرنج، والتنس، وتنس الطاولة، وكرة السلة على الكراسي، إلى جانب فضاءات للرياضات الجبلية، وفن الرسم على الجدران.

مقالات ذات صلة
فرنسا ستحرص على التوازن في علاقاتها مع الجزائر والمغرب

فرنسا ستحرص على التوازن في علاقاتها مع الجزائر والمغرب

الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية

الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية

فتح تحقيق في حادثة انهيار سقف قسم بمدرسة ابتدائية بوهران

فتح تحقيق في حادثة انهيار سقف قسم بمدرسة ابتدائية بوهران

مؤسسة “أفيكاب” ببلعباس تبيع الدجاج البيوض لشركة وهمية

مؤسسة “أفيكاب” ببلعباس تبيع الدجاج البيوض لشركة وهمية

أحمد عطاف: فلسطين ستبقى على رأس أولويات الجزائر في الأمم المتحدة

أحمد عطاف: فلسطين ستبقى على رأس أولويات الجزائر في الأمم المتحدة

تسخير 12 طائرة من شركة “طاسيلي” لمكافحة الحرائق

تسخير 12 طائرة من شركة “طاسيلي” لمكافحة الحرائق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد