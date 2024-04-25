الافتتاح الرسمي لمهرجان الجزائر الأول للرياضات (صور)

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الخميس، رفقة والي الجزائر محمد عبد النور، على مراسم الافتتاح الرسمي لمهرجان الجزائر للرياضات في طبعته الأولى.

وافتتح المهرجان الأول من نوعه في العاصمة الجزائرية، على مستوى غابة “منبع المياه” ببلدية بوروبة، بجملة من العروض الرياضية على غرار الفوفيتنام، الكاراتي، والمصارعة الإغريقو-رومانية.

كما أعطيت إشارة انطلاق عدّة منافسات رياضية أخرى، على غرار الرمي الرياضي، ورياضة التيك بول teQ ball، وسباق الدراجات الهوائية، وكرة القدم وكرة اليد المصغرّتين.

كما تضمّ التظاهرة الرياضية المفتوحة للجماهير، منافسات في الشطرنج، والتنس، وتنس الطاولة، وكرة السلة على الكراسي، إلى جانب فضاءات للرياضات الجبلية، وفن الرسم على الجدران.