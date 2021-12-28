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الشروق العربي

الافيون والعصا مدبلج للامازيغية

الهام شعباني
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الافيون والعصا مدبلج للامازيغية
أرشيف

بمناسبة الذكرى المئوية الرابعة لميلاد الكاتب والباحث مولود معمري٫ وتحت الرعاية السامية لوزارة الثقافة والفنون ، نظمت المندوبية السامية للغة الأمازيغية ، يوم الثلاثاء ، 28 ديسمبر 2021 ، في قاعة ابن زيدون برياض الفتح بالعاصمة ، معاينة لفيلم الافيون والعصى المدبلج الى اللغة الامازيغية، وذلك تحت اشراف مديرها السيد أحمد الراشدي بالشراكة مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي AARC.

النسخة الأمازيغية للفيلم من إخراج سمير آيت بلقاسم ، وتمت وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن ، وبهذا العمل قد تم إنشاء جسر بين اللغتين الوطنيتين ، العربية والأمازيغية. ما يسمح بفتح افاق جديدة للإنتاج السينمائي الوطني ، فالدبلجة الى اللغة الامازيغية تسمح لشريحة كبيرة من الجمهور الجزائري بالتعرف واكتشاف روائع واعمال فنية مهمة ذات بعد تاريخي وثقافي.

وللتذكير ، فإن هذا الفيلم هو اقتباس من رواية للكاتب والباحث في الأنثروبولوجيا – مولود معمري – صدر في دور العرض عام 1971. ويعود إلينا هذا العام بنضارة اللغة الأم.

وقد تم اختيار تاريخ 28 ديسمبر لهذه المعاينة لتكريم الكاتب والباحث اللامع مولود معمري ، والذي ترك اعمالا مهمة واثرا كبيرا في تاريخ الثقافة والادب الجزائري ، والتي كرستها المندوبية السامية للغة الأمازيغية (HCA) في عام 2017. بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاده ، بتنظيم برنامج غني بالفعاليات العلمية والثقافية.

ونشير أن مشروع دبلجة فيلم الأفيون والعصا قد تم بدعم من وزارة الثقافة والفنون حاليا٫ تقوم المفوضية العليا للأمازيغية والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي (AARC) بالتخطيط لإصدارات مسرحية باللغة الامازيغية في مختلف مدن الوطن٫ وكذلك للجالية الجزائرية في الخارج٫ ليتجسد المشروع مع بداية عام 2022.

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