الاقتراب من لحم العيد.. منافع ومحاذير 

مما لاشك فيه أن لحم الضأن له فوائد كثيرة على صحة الإنسان، عند تناوله بطرق صحية من حيث الكمية أو كيفية الطبخ ،إلا أن الكثير من الناس محرومون من الاستمتاع بتناول هذا النوع من اللحوم لأسباب صحية نظرا لارتفاع نسبة الدهون بها.

في مقدمة هؤلاء مرضى الكلى والكبد وآلتهاب المفاصل بالإضافة إلى من يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد أكل لحم الخروف أو الغنم:

تزويد الجسم بالسعرات الحرارية والبروتينات، حيث أن 100 غرام من لحم الخروف المشوي يزود الجسم بحوالي 258 سعرة حرارية و 25.6 غرام من البروتاينات الضرورية لنظام غذائي صحي. حيث أن البروتينات ضرورية من أجل توفير الأحماض الأمينية التي تلزم عملية النمو وإصلاح الأنسجة وبناء العضلات.

تزويد الجسم بالدهون غير المشبعة، مثل حمض اللينوليك، التي لها العديد من الفوائد في الجسم ومنها تحسين الأداء الرياضي والوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض.

تزويد الجسم بفيتامين ب-12، الضروري لتكوين وتحسين وظائف الدماغ.

تزويد الجسم بالسيلينيوم، الذي له تأثير مضاد للأكسدة وغيرها من الفوائد.

تزويد الجسم بالزنك، الذي له العديد من الفوائد في الجسم ومنها تنظيم بعض الهرمونات.

تزويد الجسم بفيتامين ب-3، الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تزويد الجسم بكميات كبيرة من الحديد، الذي يمنع الإصابة بالأنيميا أي فقر الدم.حسب موقع altibbi.com

الكمية المناسبة لتناولها من لحم الخروف

جسم الإنسان يحتاج إلى 1 جرام من لحم الخروف لكل كيلو جرام من وزن الجسم، ولا مانع من تناول المزيد، ولكن ليس بشكل مفرط، ومع ذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مثل أمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تقليل كمية لحم الخروف التي يتناولونها.

ويُفضل تناول لحم الخروف المشوي لأنه يحتوي على نسبة أقل من الدهون، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي مائدة الطعام على بعض النشويات مثل الأرز، ووجود طبق من الخضروات مهم، حيث تقلل الألياف من امتصاص الجسم للكوليسترول وتساعد في التخلص من المخلفات الناتجة عن هضم اللحوم.

كما يجب التنويع في الوصفات لتحقيق نمط غذائي صحي، و الحرص على شرب كميات كافية من الماء والمشروبات غير السكرية للمساعدة في الشعور بالشبع.

يمكن للحم الخروف أن يساهم في تلبية احتياجات البروتين والطاقة لجسمنا اذا تم استهلاكه بشكل متوازن ضمن نظامنا الغذائي.

وفقا لموقع rahi.sa

إذا كنت مصابا بهذه الأمراض فلاتقترب من لحوم العيد

إذا كنت مريضا بالنقرس أو الكبد أو الكلى أو القلب أو تصلب الشرايين، فيُفضَّل ألا تتناول لحوم العيد. وإذا كنت تعاني من السمنة والسكري، فيُفضَّل الابتعاد عن اللحوم المشبعة بالدهون، لأنها تؤدي إلى زيادة الكوليسترول وصعوبة الهضم.

مرضى الكبد:

حيث تسبب لهم اللحوم الحمراء زيادة في نسبة “اليوريا” في الدم، ونتيجةً لأن هؤلاء المرضى لديهم استعداد لاختزان الماء والملح، فعقب تناولهم للحوم يصابون بانتفاخ البطن وتورم القدمين واضطراب بالدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم وربما يؤدي بهم الأمر لغيبوبة كبدية قد تؤدي بهم للوفاة. لذا ينصح بعدم تناولهم للحوم الحمراء تماما.

مرضى الكلى:

الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة “البيورين” مثل اللحوم العجل والضانى والكبد والكلاوي، تؤدي لزيادة نسبة “اليوريا” وحمض “البوليك” بالدم، وبالتالي عدم قدرة الكلى على إفراز حمض “البوليك” في البول، مع ارتفاع سرعة الترسيب بالدم. وينصح هؤلاء بعدم الاقتراب من اللحوم إلا يسيرا، لأن تناولها يجعل الدم محملاً بكميات من البروتينات الكثيرة، ولا يصفي بسهولة في الكلى، ما يؤدي لتدهور وظائفها وقد يؤدي لفشل كلوي حاد.

مرضى النقرس:

عند تناولهم اللحوم، سيصابون على الفور بزيادة نسبة حمض “البوليك”، وبالتالي التهاب المفاصل. ويظهر ذلك في التهاب حاد بأصبع القدم الكبيرة في 80% من الحالات أو مفاصل الركبة، وذلك ناتج عن ترسب “كرستالات اليورات” في المفاصل مما يؤدى لحدوث خشونة بها.

بالإضافة إلى أن المصابين بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، يجب عليهم التقليل من تناول اللحوم لأنها تحتوي على كمية من الدهون وعنصر الصوديوم الضار بهم، مع ضرورة تناول البقدونس الأخضر مع لحم الضأن حيث يعمل على منع امتصاص الكثير من الدهون الموجودة في اللحوم.

وفقا لموقع alarabia .net

لحوم مثالية لمرضى الكوليسترول في عيد الأضحى:

1-صدور الدجاج

تمتاز صدور الدجاج بكونها مرتفعة البروتين ومنخفضة الكوليسترول والدهون أيضًا، ذلك مقارنًة باللحوم الأخرى وخاصًة لحم الأبقار، حيث يوجد 73 ملليجرامًا فقط من الكوليسترول وأقل من 1 جرام من الدهون المشبعة في نصف صدر الدجاج، لكن يتعزز الحصول على القيمة الغذائية وفقًا لطريقة الطهي، لذا يوصي خبراء التغذية بالشواء والابتعاد عن تناول جلد الدجاج لأنه غني بالكوليسترول.

2-الديك الرومي المفروم

يعتبر لحم الديك الرومي منزوع الجلد هو أحد اللحوم منخفضة الكوليسترول، خاصًة المفروم فهو يحتوي على مستويات منخفضة من الدهون، لذا تتضمن شريحة واحدة على 79 ملليجرامًا من الكوليسترول وحوالي 2 جرام من الدهون المشبعة، يحذر خبراء التغذية من تناول جلد الديك الرومي أو القطع الغنية بالدهون والابتعاد أيضًا عن لحوم الديك الرومي المصنعة في الساندويتشات.

3-اللحم البقري المفروم

يوصي خبراء التغذية باختيار اللحم البقري قليل الدهن أو الأنواع المفرومة منه، نظرًا لأن 4 أونصات من اللحم البقري قليل الدهن تحتوي على 70 ملليجرام من الكوليسترول وجرامين ونصف من الدهون المشبعة، لكن إذا وجدت صعوبة في الحصول على هذا النوع من اللحم، يمكنك اختيار لحم يحتوي على 90% من اللحوم الخالية من الدهن، لأنها تتضمن 73 ملليجرام من الكوليسترول وحوالي 4.5 جرام من الدهون المشبعة لكل شريحة، يوصي خبراء التغذية باختيار اللحم البقري الأفضل لمرضى الكوليسترول من القطع التالية:-لحم الفخذ يعرف باسم “توب سايد أو راوند”، هو عبارة عن قطع طرية مناسبة للشواء والخضراوات.

وفقا لموقع الكونسلتو