الاقتصاد الأخضر.. تعاون جزائري-دنماركي لخلق فرص عمل جديدة

أطلقت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة مشروع “النمو الأخضر وتنمية فرص العمل”، في خطوة جديدة ترمي إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وخلق مناصب شغل مستدامة، وذلك تحت إشراف الوزير نور الدين واضح وبالشراكة مع مملكة الدنمارك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووفقا لبيان صادر عن الوزراة الوصية فإن هذا المشروع الإستراتيجي يتجسد ميدانيا من خلال إطلاق ورشة تكوين المكوّنين التي تمتد على مدار يومين كاملين، لفائدة إطارات ومؤطري الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (NESDA) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM) الواقعتين تحت وصاية الوزارة، حيث تهدف الورشة إلى تعزيز وتطوير قدراتهم المهنية في مجال مرافقة وتوجيه أصحاب المشاريع الخضراء، بما يضمن خلق فرص شغل مستدامة وصديقة للبيئة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد الوزير نور الدين واضح أن هذا البرنامج يأتي كاستمرارية للتعاون المثمر والمشترك الذي تقيمه الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر منذ سنوات؛ وأوضح الوزير أن التركيز على محور الاقتصاد الأخضر في الوقت الراهن يستهدف بالدرجة الأولى رفع كفاءة المؤطرين المكلفين بمتابعة المؤسسات المصغرة، ولا سيما تلك التي تنشط في مجالات التنمية البيئية المستدامة.

واختتم الوزير تصريحه بالإشارة إلى أن هذا البرنامج الدولي، الذي يجسد بالتعاون مع دولة الدنمارك ونُفّذ بنجاح سابقاً في عدة دول عربية، يعتمد على أرقى الأسس والمعايير الدولية في تأطير الاقتصاد البيئي، مشدداً على أنه يعتبر لبنة إضافية قوية في مسار تعزيز أسس الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة، الابتكار، وطاقات الشباب الجزائري.