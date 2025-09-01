الاقتصاد التشاركي يتيح ربحا أكبر بأقل التكاليف

أستاذ علوم الحاسب أحمد قسوم لـ "الشروق"

قال الدكتور احمد قسوم أستاذ علوم الحاسب، في تصريح لـ”الشروق”، إن ملامح الاقتصاد البيني” التشاركي”، في الجزائر تظهر في بعض المنصات الرقمية، موضحا أن بلادنا تنتظر دخول مثل هذه المنصات في الاقتصاد الرسمي، ومدى فعالية ذلك في هذا الاقتصاد.

وأكد قسوم، أن الاقتصاد البيني وباستغلال الذكاء الاصطناعي، يتيح فرص الربحية بأقل التكاليف، ويضمن حماية المستهلك، ويسمح لمن يمتلك منزل أو عقار أو حتى سيارة واحدة أن يشرك آخرين في استغلالها، ويربح أموالا، كما يمكن استغلال مكتب واحد من خلال عدة شركات، وهذا يفتح مجال توظيف أشياء ربما تكون مركونة عند مالكها ولا يستفيد منها.

ويرى ذات المتحدث، أن أهمية الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد البيني، تتمثل في تعزيز الثقة والتفاعل المجتمعي، والسلامة البيئية فمثلا بحسبه، استغلال سيارة واحدة بدل التنقل بعدة سيارات، واستهلاك الوقود، والتقليل من الاحتراق والتلوث البيئي.

وعن التحديات التي تواجه الجزائر، لخوض معركة الاقتصاد البيني الرسمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أشار الدكتور احمد قسوم، إلى أن هناك حواجز تنظيمية تتعلق بجوانب قانونية لحماية المشاركة في هذه الخدمات، ومدى حدود حماية المستهلك إذا كان غير راض عن الخدمة أو السلعة، ومدى تحديد المسؤولية في خدمة معينة وعلى من تقع.

وقال إن هناك مشاكل أيضا تتعلق بالدفع الإلكتروني، والضرائب، وكيفية إدخال نشاط بعض المنصات الرقمية في الاقتصاد الرسمي، وجودة التكنولوجيا والبيئة التحتية في الجزائر، وكيفية تقوية الثقة عند الحديث عن الجودة، إضافة، بحسبه، عن تحسين العمليات اللوجيستية، وتخزين المواد حسب الطلبات والمتوقعة عن طريق أشخاص مختلفين في مناطق متعددة.

وفي حال تحقيق هذه التحديات، يقول قسوم يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد البيني، أن يحقق توزيعا دقيقا للخدمات والسلع والتنبؤ بدقة لمستوى الطلب، وتحسين إدارة المخاطر والأزمات المتعلقة بالاحتياجات وارتفاع أسعار سلع ومواد غذائية أساسية في السوق العالمية.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد هو محرك القوة لتحسين الخدمات وحماية المستخدم والتصدي لعمليات الاحتيال.