الاكتئاب الصباحي.. لمَ نستيقظ بمزاج معكر وتعب شديد؟

بعد عدد ساعات نوم كافية، ليلا، يفترض أن يستيقظ الإنسان مرتاح البال، نشطا، مفعما بالنشاط والطاقة والحيوية. لكن الغريب العجيب، الذي تشكو منه نسبة كبيرة من الناس، أنهم يستيقظون متعبين مبتئسين، دون فهم سر تلك الكآبة الصباحية، التي تصيبهم في مستهل اليوم، التي يسمونها الاكتئاب الصباحي.

الاكتئاب الصباحي، ويسمى كذلك الحالة المزاجية المرتبطة باليوم، هو أحد أعراض الاكتئاب الجسيم والاكتئاب الموسمي. ويتمثل في اضطراب الحالة المزاجية، عند الاستيقاظ من النوم. ويتسم بالشعور بالحزن والإحباط، وفقدان الشغف والغضب صباحا، إلى الحد الذي قد يحد أو يؤثر على القيام بالمهام اليومية ثم يتحسن المزاج تدريجيا، مع تقدم اليوم.

تعب وطاقة منخفضة صباحا

قد يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب الشديد من تفاقم حالتهم المزاجية والسيئة صباحا. وفي حالات أخرى، يعاني البعض من الاكتئاب صباحا فقط، دون باقي ساعات اليوم الأخرى. وهي الحالة التي تتسم بمجموعة أعراض سيئة، كصعوبة الاستيقاظ والنهوض من السرير صباحا، انخفاض مستوى الطاقة، قلة التركيز والانتباه، الانفعالات الشديدة والإحباط، فقدان الشهية وصعوبة القيام بالمهام اليومية حتى البسيطة منها، كالاستحمام وإعداد القهوة، الكسل، انعدام الحافز أو الرغبة في النهوض من السرير، إرهاق وتعب شديد، رغم عدد ساعات النوم الكافية، فقدان الشهية واضطرابها، والشعور بالذنب واليأس وانعدام القيم..

عوامل وأسباب هرمونية

لم يحدد الأطباء الأسباب الرئيسية للاكتئاب الصباحي، ولكن هناك عدة فرضيات محتملة، مثل:

-مشكلة النوم واضطراباته، كالنوم المتقطع والشخير وانقطاع النفس في أثناء النوم، التي تؤدي إلى عدم الحصول على الكفاية منه.

ـزيادة إفراز الكورتيزول (هرمون التوتر)، الذي يكون في أعلى مستوياته صباحا، الذي يؤدي إلى زيادة معدل نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وزيادة معدل التنفس والاكتئاب.

-زيادة مستوى الأنترولوكين 6 في الصباح، وهي مادة كيميائية يفرزها الجهاز المناعي. وقد لوحظ زيادة نسبتها عند المصابين بالاكتئاب والفصام وأمراض نفسية أخرى.

-الالتهابات المتكررة في الجسم تزيد فرص التعرض للاكتئاب الصباحي.

-اختلالات إيقاع الساعة البيولوجية، التي تنظم المزاج والطاقة على مدار اليوم.

طرق العلاج

هناك عدة طرق متداخلة لعلاج أو تقليل الاكتئاب الصباحي، مثل العلاج النفسي، ممارسة الرياضة صباحا في الهواء الطلق، الأدوية، تحسين عادات النوم من خلال تعتيم الغرفة والحفاظ على درجة حرارتها المناسبة، التأكد من كون السرير مريحا، تخفيف الضوضاء، الذهاب للنوم والاستيقاظ في أوقات محددة والعلاج بالضوء. كما قد تساهم العلاجات البديلة في تحسين أعراض الاكتئاب الصباحي، إذا رافقت العلاجات الأساسية. ومنها مثلا، العلاج بالإبر، بالتأمل، باليوغا، بالاسترخاء، بالتدليك، بالموسيقى، والعلاج بالمكملات الغذائية والأعشاب.

غير أسلوب حياتك

هذا، وإضافة إلى العلاج والأدوية، يمكن أن يساعد تغيير نمط وأسلوب الحياة في تحسين أعراض الاكتئاب الصباحي. وهذا، بتجنب المنبهات المحتوية على الكافيين والكحول، الإقلاع عن التدخين، أخذ قيلولة قصيرة جدا، كي لا تؤثر على النوم ليلا، إطفاء شاشة الحاسوب والهاتف قبل النوم بساعة، فالضوء السابع يصعب النوم، خلق كل الظروف الملائمة لنوم جيد،كهدوء الغرفة وظلمتها، تحديد التزامات أو مواعيد صباحية ومهام إلزامية، ما يجبرك على النهوض صباحا، الالتزام بجدول نوم من خلال المحافظة على مواعيد الاستيقاظ والرقاد.