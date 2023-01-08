الامتحان المهني لترقية مستخدمي التربية.. كل التفاصيل

برمجة اختبارين في اليوم وتسخير 480 "ملاحظ احتياطي"

ستشرع وزارة التربية الوطنية في تجسيد المرحلة الثانية من عملية ترقية مستخدميها إلى الرتب المستحدثة والعليا، وذلك عن طريق الامتحان المهني الذي سيجرى في الـ21 جانفي الجاري، إذ سيتنافس المترشحون على قرابة 34 ألف منصب ترقية موزع على الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، في حين تقرر تنصيب اللجان الولائية للملاحظين، والتي ستكلف بمهمة مرافقة الملاحظين وإعداد تقارير يومية عن سير العملية ترفع للوصاية للتدخل بصفة آنية، فيما تم تسخير 480 “ملاحظ احتياطي” موزعين عبر 60 مديرية تربية لأجل إضفاء أكثر شفافية على الاختبارات.

أفادت مصادر “الشروق” أن مصالح مديريات التربية للولايات، بالتنسيق المباشر مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد دخلت في سباق مع الزمن، لإنهاء كل التحضيرات الخاصة بإجراء الامتحان المهني الداخلي لترقية مستخدمي التربية إلى الرتب المستحدثة والعليا، إذ سيتنافس المترشحون من الأساتذة والإداريين على 33080 ألف منصب مالي للترقية بعنوان سنة 2022، حيث تم تخصيص 25400 ألف منصب لفائدة الأساتذة المرسمين والرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية في هذا المنصب للترقية إلى رتبتي أستاذ “رئيسي” و”مكون”، وهي المناصب التي ستوزع على الأطوار التعليمية الثلاثة، إذ تم فتح 10 آلاف منصب ترقية بالطور الابتدائي للترقية إلى رتبة “أستاذ رئيسي”، و2000 منصب للترقية إلى رتبة “أستاذ مكون”، في حين تقرر تخصيص 4400 منصب مالي بمرحلة الطور المتوسط، للترقية إلى رتبة “أستاذ رئيسي” مع فتح 4800 منصب للترقية إلى رتبة “أستاذ مكون”، بالمقابل سيتنافس المترشحون على 1400 منصب بالطور الثانوي للترقية إلى رتبة “أستاذ رئيسي” و2800 منصب للترقية إلى رتبة “أستاذ مكون”.

وأوضحت مصادرنا بخصوص مساعدي التربية الرئيسيين، ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة في الامتحان المهني وهي إثبات خمس سنوات خبرة مهنية في المنصب إلى غاية 21 جانفي الجاري، فقد خصصت الوزارة 6700 منصب مالي للترقية إلى رتبة “مشرف تربية”، في حين سيتم فتح 980 منصب مالي أمام فئة المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية، الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية في المنصب، إلى غاية تاريخ إجراء الامتحان المهني، للترقية إلى رتبة “نائب مقتصد”.

وفيما يتعلق بجدول سير الامتحان، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الممتحنين سيجتازون الاختبارات على فترتين، صباحية تنطلق على الساعة الثامنة ومسائية تبدأ على الساعة الواحدة زوالا، إذ سيكون المترشحون لرتبة “أستاذ مكون” على موعد مع الاختبار في مادة التعليمية صباحا بحجم ساعي يقدر بثلاث ساعات من الزمن، ليجتازوا مساء اختبار في مادة “هندسة التكوين”، على أن يجتاز المرشحون لرتبة “أستاذ رئيسي” الاختبار في الفترة الصباحية في مادة “تعليمية الاختصاص”، لمدة 3 ساعات، ليكونوا في الفترة المسائية على موعد مع الاختبار في مادة “علوم التربية”.

وأضافت ذات المصادر بأن المترشحين لرتبة “مشرف تربية” سيجتازون الاختبار صباحا في مادة “التشريع المدرسي” ومساء في مادة “التحرير الإداري”، بالمقابل سيكون المترشحون لرتبة “نائب مقتصد” على موعد مع الاختبار في مادة “المحاسبة العمومية والمالية العامة” صباحا، ومساء سيجتازون اختبارا ذا طابع إداري أو تحرير إداري.

وكشفت المصادر نفسها بأنه سيتم تنصيب اللجنة الولائية للملاحظين، والتي تضم ثلاثة أعضاء، وهم الرئيس وعضوين مساعدين له، وتتكفل بالإشراف على الملاحظين ومرافقتهم، وإنجاز التقارير ورفعها للوصاية بصفة يومية للتدخل بصفة آنية في حال الاصطدام بوضعيات عالقة، فيما تقرر تسخير ملاحظ واحد بكل مركز إجراء، مقابل تجنيد 480 “ملاحظ إضافي” موزعين عبر 60 مديرية تربية للولايات، وذلك بمعدل تسخير 8 ملاحظين إضافيين بكل مديرية.