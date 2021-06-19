-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الانتخابات البرلمانية
باقي بوخالفة
2021/06/19
45
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
هل يتجاوب الرئيس تبون مع مطلب “الحكومة الموسعة”؟
توقعات حالة الطقس ليوم الأحد: استمرار الأجواء الغائمة عبر المناطق الغربية والشرقية
نحو فتح النقل البحري وتوسيع مجال الرحلات الجوية
البويرة: حجز 3 قناطير من الدجاج الفاسد موجهة لمراكز إمتحانات البيام
تساؤلات عن موعد استئناف إيداع ملفات الترقوي المدعم بالعاصمة
أخبار الجزائر ليوم السبت 19 جوان 2021
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
توقعات حالة الطقس ليوم الأحد: استمرار الأجواء الغائمة عبر المناطق الغربية والشرقية
2021/06/19
بلومي يمنع من دخول ملعب وهران
2021/06/18
الشيخ شمس الدين: تلقيت 60 ألف سؤال ولست في حصة ما يطلبه المستمعون
2021/06/19
حصيلة كورونا بالجزائر: 367 إصابة جديدة و09 وفيات
2021/06/19
الأسد الإفريقي: واشنطن تنفي قيادة المغرب للمناورات ودخول الأراضي الصحراوية
2021/06/19
الرأي
المزيد
التغريب، نقيض بناء الدولة الوطنية…
محمد سليم قلالة
2021/06/19
آيت حمودة.. الكراهية في ثوب التاريخ!
عبد الحميد عثماني
2021/06/19
الفاتيكان.. عينٌ على التسامح وأخرى على المسيح
محمد بوالروايح
2021/06/19
أبعاد تأويل النصوص الدينية في تاريخنا المعاصر
خير الدين هني
2021/06/19
الرياضيات تتساءل عن “إرادة الشعب”!
أبو بكر خالد سعد الله
2021/06/18