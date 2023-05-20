الانتخابات التركية: انطلاق الجولة الثانية من التصويت للمقيمين في الخارج
انطلقت يوم السبت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية للمقيمين في الخارج، لحسم السباق بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو.
ولم يحصل أي من المترشحين على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت في 14 ماي، لتعلن الهيئة العليا للانتخابات إجراء جولة ثانية في 28 ماي.
وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، مقابل 5.17 بالمئة للمترشح الثالث سنان أوغان.
انطلاق تصويت الجولة الثانية من #الانتخابات_الرئاسية_التركية 🇹🇷 في المنافذ الحدودية والخارجhttps://t.co/tHxgj8bKNc pic.twitter.com/q2NVt00Qd8
— Anadolu العربية (@aa_arabic) May 20, 2023