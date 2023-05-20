-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الانتخابات التركية: انطلاق الجولة الثانية من التصويت للمقيمين في الخارج

الشروق أونلاين
  • 47
  • 0
الانتخابات التركية: انطلاق الجولة الثانية من التصويت للمقيمين في الخارج
أرشيف
الانتخابات التركية

انطلقت يوم السبت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية للمقيمين في الخارج، لحسم السباق بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو.

ولم يحصل أي من المترشحين على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت في 14 ماي، لتعلن الهيئة العليا للانتخابات إجراء جولة ثانية في 28 ماي.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، مقابل 5.17 بالمئة للمترشح الثالث سنان أوغان.

مقالات ذات صلة
الرئيس الصحراوي: أحيّي كلّ من ساند كفاح شعبنا وفي مقدمتهم الجزائر

الرئيس الصحراوي: أحيّي كلّ من ساند كفاح شعبنا وفي مقدمتهم الجزائر

تقرير: بلدان الشرق الأوسط بين الأكثر تضررا من التغيّر المناخي

تقرير: بلدان الشرق الأوسط بين الأكثر تضررا من التغيّر المناخي

الأمم المتحدة: 5000 لاجيء سوداني يدخلون مصر يوميا

الأمم المتحدة: 5000 لاجيء سوداني يدخلون مصر يوميا

روسيا تطلب تنظيم بطولة دول بريكس الرياضية عام 2024

روسيا تطلب تنظيم بطولة دول بريكس الرياضية عام 2024

الخارجية السودانية: قوات “الدعم السريع” اقتحمت سفارة قطر لسرقة السيارات

الخارجية السودانية: قوات “الدعم السريع” اقتحمت سفارة قطر لسرقة السيارات

إعلان جدة.. خطوة أولى بعد قمة الجزائر!

إعلان جدة.. خطوة أولى بعد قمة الجزائر!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد