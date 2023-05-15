الانتخابات التركية تتصدر “الترند” في تويتر عربيا

تصدرت وسوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي أجريت الأحد، قائمة “الترند” في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عربياً لليوم الثاني، أين لقت اهتماماً واسعاً.

وتصدر وسم “الرئيس أردوغان” ترتيب الوسم الأكثر تداولا بتويتر، وكان الترند الأول سياسيا في معظم الدول العربية، وجاء وسم “الانتخابات التركية” في المرتبة الثانية.

ومن بين الدول العربية التي تصدر فيها هذين الوسمين، وكان أكثر تداولا عبّر منصة “تويتر”: الإمارات، مصر، قطر، البحرين واليمن.

من جهته، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، الإثنين، عن اعتماد البطاقة الخاصة بالاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية.

وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات التركية يوم 28 ماي الجاري، بين المرشحين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرشح عن تحالف الشعب، وكمال كليجدار أوغلو المرشح عن تحالف الأمة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، أن كلا المرشحين لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات.

وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، وكليجدار أوغلو على 44.88 بالمئة وسنان أوغان على 5.17 بالمئة وحصل المرشح المنسحب محرم إنجه على 0.44 بالمئة.