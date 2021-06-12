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الانتخابات التشريعية.. اغلاق مراكز التصويت في انتظار النتائج
الجزائر

الانتخابات التشريعية.. اغلاق مراكز التصويت في انتظار النتائج

الشروق أونلاين
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الانتخابات التشريعية.. اغلاق مراكز التصويت في انتظار النتائج

أغلقت مراكز الاقتراع مساء السبت  أبوابها في انتخابات تشريعية، نظمت لاختيار نواب المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة، وبدأ فرز الأصوات في انتظار اعلان النتائج التي ستتأخر هذه المرة بسبب نظام القائمة المفتوحة .

 وجري هذا الاستحقاق الوطني بشعار “فجر التغيير” في ظل إطار قانوني جديد ضامن للنزاهة والشفافية ووسط إجراءات وقائية فرضتها الوضعية الصحية الاستثنائية.

وتم لهذا الغرض، تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر -حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي إطار هذا الاستحقاق الوطني، انطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الوطن. ويتعلق الأمر ب 34 مكتبا متنقلا التي يشملها إجراء التصويت ب 72 ساعة قبل موعد الاقتراع وتتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة (6 مكاتب) وتندوف (9) وتمنراست (3) وإيليزي (5) وجانت (9) وعين قزام (2)، بهدف تمكين نحو 33.890 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وشاركت في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.

20:00: إغلاق مكاتب التصويت وبداية عملية الفرز عبر 58 ولاية

أغلقت مكاتب التصويت، عبر جميع ولاية الوطن، في حدود الساعة الثامنة  أبوابها، وتم الشروع في عملية فرز أصوات المنتخبين تحسبا لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية.

بالمقابل لم تكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن تجاوزات خطيرة على مستوى مكاتب التصويت، حيث عرفت أغلب المكاتب سيرا حسناً طوال اليوم دون تسجيل مخلفات وتجاوزات خطيرة.

19:00: محمد شرفي: 14.47 بالمائة نسبة المشاركة على الساعة الرابعة زوالا

  • نسبة المشاركة لكل ولاية حتى الساعة 16مساء 

    الولاية

    عدد المسجلين

    عدد المصوتين

    نسبة المشاركة%
    01- أدرار
    164.988
    42.977
    26.05 %
    02- الشلف
    723.507
    82.530
    11.41 %
    03- الأغواط
    297.035
    63.805
    21.48 %
    04- أم البواقي
    431.154
    66.220
    15.36 %
    05- باتنة
    674.836
    106.134
    15.73 %
    06- بجاية
    561.796
    4.436
    0.79 %
    07- بسكرة
    403.741
    69.685
    17.26 %
    08- بشار
    167.596
    42.129
    25.14 %
    09- البليدة
    705.178
    89.916
    12.75 %
    10- البويرة
    534.272
    39.223
    7.34 %
    11- تمنراست
    106.863
    38.445
    35.98 %
    12- تبسة
    467.274
    78.374
    16.77 %
    13- تلمسان
    722.260
    115.116
    15.94 %
    14- تيارت
    562.697
    86.426
    15.36 %
    15- تيزي وزو
    698.296
    4.315
    0.62 %
    16- الجزائر
    1.972.911
    168.418
    8.54 %
    17- الجلفة
    602.666
    114.563
    19.01 %
    18- جيجل
    443.858
    71.125
    16.02 %
    19- سطيف
    1.019.287
    122.683
    12.04 %
    20- سعيدة
    246.376
    43.231
    17.55 %
    21- سكيكدة
    619.472
    104.213
    16.82 %
    22- سيدي بلعباس
    469.664
    74.882
    15.94 %
    23- عنابة
    440.258
    54.527
    12.39 %
    24- قالمة
    378.264
    63.512
    16.79 %
    25- قسنطينة
    607.877
    69.299
    11.40 %
    26- المدية
    567.813
    88.913
    15.66 %
    27- مستغانم
    488.415
    78.355
    16.04 %
    28- المسيلة
    690.924
    122.105
    17.67 %
    29- معسكر
    573.981
    86.732
    15.11 %
    30- ورقلة
    208.188
    43.737
    21.01 %
    31- وهران
    1.052.776
    119.796
    11.38 %
    32- البيض
    191.561
    39.927
    20.84 %
    33- إيليزي
    55.441
    24.465
    44.13 %
    34- برج بوعريريج
    457.525
    63.648
    13.91 %
    35- بومرداس
    522.985
    50.473
    9.65 %
    36- الطارف
    327.559
    59.343
    18.12 %
    37- تندوف
    100.877
    45.035
    44.64 %
    38- تيسمسيلت
    180.325
    32.653
    18.11 %
    39- الوادي
    262.826
    44.935
    17.10 %
    40- خنشلة
    262.575
    58.588
    22.31 %
    41- سوق أهراس
    331.058
    48.772
    14.73 %
    42- تيبازة
    446.451
    64.912
    14.54 %
    43- ميلة
    503.263
    68.719
    13.65 %
    44- عين الدفلى
    492.597
    84.357
    17.12 %
    45- النعامة
    169.148
    37.409
    22.12 %
    46- عين تيموشنت
    314.189
    47.780
    15.21 %
    47- غرداية
    200.378
    29.370
    14.66 %
    48- غليزان
    438.219
    75.479
    17.22 %
    49- تيميمون
    74.637
    19.609
    26.27 %
    50- برج باجي مختار
    37.545
    16.860
    44.91 %
    51- أولاد جلال
    104.786
    18.189
    17.36 %
    52- بني عباس
    37.120
    12.544
    33.79 %
    53- عين صالح
    44.104
    14.480
    32.83 %
    54- عين قزام
    28.716
    14.074
    49.01 %
    55- تقرت
    168.206
    30.286
    18.01 %
    56- جانت
    28.483
    11.085
    38.92 %
    57- المغير
    95.170
    24.417
    25.66 %
    58- المنيعة
    42.355
    9.489
    22.40 %

18:55: محمد شرفي: تمديد عملية الاقتراع في 58 ولاية بساعة واحدة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، السبت، عن غلق مكاتب التصويت عبر 58 ولاية على الساعة الثامنة مساءا.

ويأتي هذا التمديد حسب محمد شرفي، بسبب الظروف المناخية ببعض الولايات، وارتفاع درجات الحرارة الذي منع بعض الناخبين من التنقل إلى مكاتب الاقتراع، في الساعات الاولى من فتح مكاتب التصويت.

16.10: محمد شرفي: نسبة المشاركة على الساعة الواحدة بلغت 10.2 بالمائة

  • نسبة المشاركة على 14 زوالا لكل ولاية

    نسبة المشاركة %

    عدد المصوتين

    عدد المسجلين

    الولاية
    19.33 %
    31 891
    164 988
    01- أدرار
    8.41 %
    60 845
    723 507
    02- الشلف
    15.14 %
    44 977
    297 035
    03- الأغواط
    10.80 %
    46 563
    431 154
    04- أم البواقي
    10.10 %
    68 135
    674 836
    05- باتنة
    0.76 %
    4 257
    561 796
    06- بجاية
    12.66 %
    51 125
    403 741
    07- بسكرة
    17.33 %
    29 052
    167 596
    08- بشار
    8.51 %
    60 029
    705 178
    09- البليدة
    5.25 %
    28 047
    534 272
    10- البويرة
    28.56 %
    30 519
    106 863
    11- تمنراست
    11.00 %
    51 399
    467 274
    12- تبسة
    10.50 %
    75 806
    722 260
    13- تلمسان
    10.68 %
    60 073
    562 697
    14- تيارت
    0.47 %
    3 254
    698 296
    15- تيزي وزو
    5.65 %
    111 522
    1 972 911
    16- الجزائر
    13.05 %
    78 619
    602 666
    17- الجلفة
    10.49 %
    46 561
    443 858
    18- جيجل
    7.71 %
    78 637
    1 019 287
    19- سطيف
    12.40 %
    30 540
    246 376
    20- سعيدة
    11.08 %
    68 628
    619 472
    21- سكيكدة
    11.85 %
    55 649
    469 664
    22- سيدي بلعباس
    8.00 %
    35 208
    440 258
    23- عنابة
    11.25 %
    42 537
    378 264
    24- قالمة
    7.61 %
    46 283
    607 877
    25- قسنطينة
    10.82 %
    61 442
    567 813
    26- المدية
    11.10 %
    54 190
    488 415
    27- مستغانم
    11.80 %
    81 500
    690 924
    28- المسيلة
    11.05 %
    63 451
    573 981
    29- معسكر
    15.67 %
    32 623
    208 188
    30- ورقلة
    7.46 %
    78 530
    1 052 776
    31- وهران
    15.27 %
    29 255
    191 561
    32- البيض
    34.58 %
    19 170
    55 441
    33- إيليزي
    8.62 %
    39 416
    457 525
    34- برج بوعريريج
    6.13 %
    32 067
    522 985
    35- بومرداس
    12.34 %
    40 411
    327 559
    36- الطارف
    36.12 %
    36 440
    100 877
    37- تندوف
    12.83 %
    23 127
    180 325
    38- تيسمسيلت
    13.09 %
    34 405
    262 826
    39- الوادي
    14.20 %
    37 274
    262 575
    40- خنشلة
    10.06 %
    33 298
    331 058
    41- سوق أهراس
    9.92 %
    44 303
    446 451
    42- تيبازة
    9.24 %
    46 478
    503 263
    43- ميلة
    12.56 %
    61 880
    492 597
    44- عين الدفلى
    17.72 %
    29 979
    169 148
    45- النعامة
    10.15 %
    31 895
    314 189
    46- عين تيموشنت
    11.11 %
    22 252
    200 378
    47- غرداية
    13.49 %
    59 108
    438 219
    48- غليزان
    20.22 %
    15 095
    74 637
    49- تيميمون
    28.43 %
    10 675
    37 545
    50- برج باجي مختار
    13.08 %
    13 708
    104 786
    51- أولاد جلال
    24.98 %
    9 273
    37 120
    52- بني عباس
    23.75 %
    10 476
    44 104
    53- عين صالح
    34.77 %
    9 984
    28 716
    54- عين قزام
    12.97 %
    21 810
    168 206
    55- تقرت
    30.02 %
    8 550
    28 483
    56- جانت
    18.89 %
    17 975
    95 170
    57- المغير
    17.32 %
    7 337
    42 355
    58- المنيعة

14:12: وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي يدلي بصوته بمدرسة عائشة الباعونية ببوسعادة ولاية المسيلة.

14:00: رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يدلي بصوته الانتخابي.

13:00: شرفي: نسبة المشاركة بلغت 3.78  بالمائة على العاشرة صباحا

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة  الوطنية بلغت 3.78 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف شرفي خلال الندوة الصحفة أن نسبة مشاركة الجالية في الخارج بلغت 3.11 بالمائة.

12:30: رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يدلي بصوته الانتخابي.

12:00: حرم رئيس الجمهورية تدلي بصوتها الانتخابي.

11:25: رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يدلي بصوته الانتخابي

شرفي: العملية الانتخابية تسير بصورة عادية ولم نسجل تجاوزات

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن العملية الانتخابية تسير بصورة عادية منذ انطلاقها ولم يتم تسجيل أي تجاوزات.

وأضاف شرفي، السبت، بعد إدلائه بصوته الانتخابي أنه لحد الآن الأمور تسير بصورة عادية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أخطاء بسيطة في نقل وتوزيع الأوراق الانتخابية تبين أنها غير مقصودة

10:55: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أحمد عروة بالعاصمة.

رئيس الجمهورية : نحن في الطريق الصحيح

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر في الطريق الصحيح وبما أن هناك من يهاجمها فهذا دليل على أنها تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس الجمهورية، السبت، في ندوة صحفية عقب أدائه واجبه الانتخابي أن كثرة المهاجمين دليل على أن بلادنا تسير في الطريق الصحيح الذي رسم لها.

وأوضح الرئيس تبون أن هناك من لا يرضيهم أن تدخل دولة مثل الجزائر إلى الديموقراطية من بابها الواسع وتمنح لشعبها حق اختيار ممثليهم.

وعن دعوات المقاطعة قال رئيس الجمهورية إنه من “حق الجميع إبداء رأيهم ولكن دون التأثير أو التضييق على الآخرين”.

10:30: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة يدلي بصوته بمتوسطة أحمد باي بواد قريش.

10:18: رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة يؤدي واجبه الانتخابي بابتدائية أحمد عروة بالجزائر  العاصمة.

10:10: رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش يدلي بصوته الانتخابي على مستوى مدرسة المأمون بالأبيار بالعاصمة.

10:05: وزير العدل بلقاسم زغماتي يدلي بصوته الانتخابي في ابتدائية 5 جويلية باسطاوالي بالجزائر العاصمة.

9:30: رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ينتخب بمدرسة الحرية بالعاصمة.

 قوجيل: المناورون في الداخل والخارج يتحيّنون الفرص وعلى الشعب كشفهم 

قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل أن المناورين في الداخل وخاصة في الخارج آكلو الخبز المسموم يتحينون الفرص للعبث داخل البلاد.

وقال قوجيل عقب إدلائه بصوته الانتخابي أن المناورين لا يزالون يحاولون تمرير مخططاتهم والمطلوب من الشعب كشفهم.

وأشار قوجيل إلى أن الحراك الأصيل رافقنا ونحن حاليا نطبق مطالبه مصيفا أن الجيش الوطني الشعبي حافظ على مسار الحراك الأصيل لأكثر من عامين.

9:20: وزيرا الاتصال عمار بلحيمر والتكوين المهني هيام بن فريحة يؤديان واجبهما الانتخابي بمتوسطة الكواكبي ببئر مراد رايس.

بلحيمر: سنكمل بناء المؤسسات لتكذيب استشرافات المخابر المدمرة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أن تشريعيات 12 جوان هي حجر الزاوية لإرساء مؤسسات جديدة موافقة لدستور نوفمبر 2020

وأضاف بلحيمر، السبت، عقب إدلائه بصوته الانتخابي أنه سيتم أيضا انتخاب المجالس الولائية والبلدية لتكذيب الاستشرافات الشيطانية للمخابر المدمرة.

وأوضح  أن الانتخابات التشريعية فرصة لإعادة الاعتبار للمرأة والشباب في التركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة في البلاد

09:00:  الوزير الأول عبد العزيز جراد يدلي بصوته الانتخابي بدالي ابراهيم   

أدلى الوزير الأول عبد العزيز جراد بواجبه الانتخابي، في الانتخابات التشريعية جوان 2021 في مدرسة أعمر حيدة في دالي ابراهيم بالجزائر العاصمة.

8:30: وزير الخارجية صبري بوقدوم أول مسؤول يدلي  بصوته الانتخابي بمدرسة “أحمد عروة” ببوشاوي

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  • محمد لوامي

    يتشرق شمس جديدة هذا السبت على بلد الشهداء والاحرار وينتهي عهد العصابة عهد النهب والسرقة عاشت الجزاءر جديدة قوية بابناءها المسجد والخلود لشهداءنا الابرار

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الرأي

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