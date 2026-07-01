الانتخابات التشريعية: النقل بالمجان على متن حافلات النقل الحضري هذا الخميس

تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، سيكون النقل عبر جميع خطوط شبكة “إيتوزا” بالمجان، طوال نهار الخميس 2 جويلية 2026.

وقالت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا)، إن الخطوة تهدف إلى “تمكين المواطنين من التنقل بكل أريحية، إلى مراكز الاقتراع، للمشاركة في الانتخابات التشريعية”.

وهو ما ذهبت إليه مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري بعدد من الولايات على غرار البليدة وبجاية وتلمسان ووهران ومعسكر وبشار وغرداية والوادي وسكيكدة وعنابة.

وقالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إن هذه الإجراءات تأتي “ضمن الجهود المبذولة على المستوى المحلي، لضمان السير الحسن للانتخابات التشريعية”.

ويستدعى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ما يزيد عن 24 مليون ناخبا، بينهم أكثر من 850 ألف ناخبا في الخارج. لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني.

وتتنافس في هذا الاستحقاق الوطني، 793 قائمة انتخابية، تضم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن. منها 613 قائمة تتبع لـ 32 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة لتحالف، و125 قائمة حرة.