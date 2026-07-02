-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الانتخابات التشريعية: غلق مكاتب التصويت وانطلاق عملية الفرز
الجزائر

الانتخابات التشريعية: غلق مكاتب التصويت وانطلاق عملية الفرز

الشروق أونلاين
  • 839
  • 0
الانتخابات التشريعية: غلق مكاتب التصويت وانطلاق عملية الفرز
ح.م
الانتخابات التشريعية 2026

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء الخميس، قرارا بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت، في إطار الانتخابات التشريعية 2026، إلى الساعة 20:00.

وقالت السلطة في بيان، إن القرار الذي يشمل كافة الدوائر الانتخابية داخل الوطن، اتخذ “بناء على طلب من المنسقين الولائيين”.

ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى 11.24 بالمائة داخل الوطن، و9.46 بالمئة خارج الوطن، إلى غاية الساعة 15:00.

ويستدعى للمشاركة في هذه الانتخابات، ما يزيد عن 24 مليون ناخبا، بينهم أكثر من 850 ألف ناخبا في الخارج. لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني.

وتتنافس في هذا الاستحقاق الوطني، 793 قائمة انتخابية، تضم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن. منها 613 قائمة تتبع لـ 32 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة لتحالف، و125 قائمة حرّة.

مقالات ذات صلة
الانتخابات التشريعية: 11.24 بالمئة نسبة المشاركة إلى غاية الساعة 15:00

الانتخابات التشريعية: 11.24 بالمئة نسبة المشاركة إلى غاية الساعة 15:00

تشريعيات 2 جويلية.. الوزير الأول يؤدي واجبه الانتخابي

تشريعيات 2 جويلية.. الوزير الأول يؤدي واجبه الانتخابي

الرئيس تبون: مرحلة “الكوطة” والمساس بالأصوات انتهت

الرئيس تبون: مرحلة “الكوطة” والمساس بالأصوات انتهت

حرم رئيس الجمهورية وابنته تؤديان واجبهما الانتخابي

حرم رئيس الجمهورية وابنته تؤديان واجبهما الانتخابي

“زخم جديد” للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجزائر وبنين

“زخم جديد” للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجزائر وبنين

استلام عدد من مشاريع شبكة الطرق والمنشآت الفنية في عدة ولايات

استلام عدد من مشاريع شبكة الطرق والمنشآت الفنية في عدة ولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد