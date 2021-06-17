الانتخابات التشريعية.. هذه نسب المشاركة منذ فتح باب التعددية بالجزائر

شهدت الجزائر في ثلاثين سنة منذ بداية التعددية الحزبية 7 انتخابات تشريعية منذ 1991 إلى غاية 2021 تباينت فيها نسب التصويت واشتركت في ملامح العزوف والمقاطعة.

1- أجريت الانتخابات البرلمانية في 26 ديسمبر 1991، وكانت أول انتخابات متعددة الأحزاب منذ الاستقلال، تمت المنافسة فيها على 430 مقعدًا وبلغت نسبة إقبال الناخبين في الجولة الأولى 59.0٪ وألغيت نتائج هذه الانتخابات في وقت لاحق.

2- الانتخابات البرلمانية لعام 1997 جرت في 5 جوان 1997 لانتخاب 380 نائبا للمجلس الشعبي الوطني الجزائري بلغت فيها نسبة المشاركة 65.60 بالمائة، حصل فيها التجمع الوطني الديمقراطي 156جبهة التحرير الوطني 62 حركة النهضة الإسلامية النهضة 34

3- الانتخابات التشريعية لعام 2002 جرت في 30 ماي، لانتخاب 389 نائبا في المجلس الشعبي الوطني الجزائري بلغت فيها نسبة المشاركة 46.17 بالمائة وحصل فيها حزب جبهة التحرير على 199 مقعد والتجمع الوطني الديمقراطي 47 مقعد وحركة الإصلاح الوطني على 43 مقعدا .

4- الانتخابات البرلمانية 2007 جرت في 17 ماي 2007 لانتخاب 389 عضوا في المجلس الشعبي الوطني و بلغت نسبة المشاركة فيها 35.65 بالمائة وحصل فيها جبهة التحرر الوطني على 136 مقعد والارندي على 61 مقعد.

5- الانتخابات التشريعية 2012 جرت في 10 ماي 2012. بلغت نسبة المشاركة فيها 42.90 بالمائة وأظهرت النتائج فوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ220 مقعدا من أصل 462 ليحل في المرتبة الأولى والتجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية مع 68 مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء في المرتبة الثالثة مع 48 مقعدا.

6- الانتخابات التشريعية 2017 تم إجراؤها في الرابع من شهر ماي 2017 لأول مرة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي في مارس 2016م والتي يرئسها عبد الوهاب دربال وكانت نسبة المشاركة35.37 بالمائة، وفاز فيها جبهة التحرير الوطني بـ 164 مقعد والتجمع الديمقراطي بـ97 مقعدا وحركة مجتمع السلم بـ33 مقعدا

7- الانتخابات التشريعية الجزائرية 2021 جرت يوم 12 جوان 2021 لانتخاب 407 نائب للمجلس الشعبي الوطني وبلغت نسبة المشاركين فيها 23.03 بالمائة.

وفاز فيها حسب النتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل السلطة المستقلة للانتخابات حزب جبهة التحرير بـ105 مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني، و78 مقعدا لمجموع القوائم المستقلة، و64 مقعدا لحركة مجتمع السلم و 57 حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالإضافة إلى حزب جبهة المستقبل بـ48 مقعدا و40 مقعدا لحركة البناء.