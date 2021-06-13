الانتخابات التشريعية.. هذه هي الطريقة الجديدة لفرز القوائم واحتساب الأصوات
اعتمدت الانتخابات التشريعية لسنة 2021 على طريقة جديدة لفرز القوائم واحتساب أصوات الناخبين تطبيقا للقانون الجديد للانتخاب وتسير العملية وفق هذه الخطوات:
1- بلوغ العتبة: وهي نسبة 5 بالمائة من الأصوات ويتحصل عليها عبر إخراج المعامل الانتخابي بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد.
2- اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة.
– المرحلة الأولى للفرز تخص القوائم.
– المرحلة الثانية تتعلق بعدد المترشحين والمترشح الفائز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
3- يتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمائة من أصوات الناخبين، وداخل القائمة الواحدة يتم ترتيب المترشحين حسب الأصوات.
4- في حال تساوي مرشحين من نفس القائمة فإن الأفضلية تؤول إلى من هو أقل سنا.
5- إذا تساوى رجل وامرأة تكون الأفضلية للمرأة.
6- إذا حدث تساوي في قائمتين مختلفتين يعطى الأفضلية للأقل سنا.
7- إعداد محضر أولي يصادق عليه من طرف كامل أعضاء المكتب وتسلم نسخ منه إلى مراقبي الأحزاب.
وتم تكييف قانون الانتخابات مع اعتماد الاقتراع النسبي للقائمة المفتوحة بحيث يتيح حضور 5 ممثلين عن القوائم سواء حزبية أوحرة لعملية الفرز من اجل إضفاء المصداقية على العملية.
الانتخابات التشريعية.. نسبة المشاركة 30.20 بالمائة في انتظار النتائج
أغلقت مراكز الاقتراع مساء السبت أبوابها في انتخابات تشريعية، نظمت لاختيار نواب المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة، وبدأ فرز الأصوات في انتظار اعلان النتائج التي ستتأخر هذه المرة بسبب نظام القائمة المفتوحة.
وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بعد اغلاق مكاتب التصويت بلغت 30.20 بالمائة.
وجري هذا الاستحقاق الوطني بشعار “فجر التغيير” في ظل إطار قانوني جديد ضامن للنزاهة والشفافية ووسط إجراءات وقائية فرضتها الوضعية الصحية الاستثنائية.
وتم لهذا الغرض، تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر -حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفي إطار هذا الاستحقاق الوطني، انطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الوطن. ويتعلق الأمر ب 34 مكتبا متنقلا التي يشملها إجراء التصويت ب 72 ساعة قبل موعد الاقتراع وتتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة (6 مكاتب) وتندوف (9) وتمنراست (3) وإيليزي (5) وجانت (9) وعين قزام (2)، بهدف تمكين نحو 33.890 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.
وشاركت في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.
20:00: إغلاق مكاتب التصويت وبداية عملية الفرز عبر 58 ولاية
أغلقت مكاتب التصويت، عبر جميع ولاية الوطن، في حدود الساعة الثامنة أبوابها، وتم الشروع في عملية فرز أصوات المنتخبين تحسبا لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية.
بالمقابل لم تكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن تجاوزات خطيرة على مستوى مكاتب التصويت، حيث عرفت أغلب المكاتب سيرا حسناً طوال اليوم دون تسجيل مخلفات وتجاوزات خطيرة.
19:00: محمد شرفي: 14.47 بالمائة نسبة المشاركة على الساعة الرابعة زوالا
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نسبة المشاركة لكل ولاية حتى الساعة 16مساء
الولاية
عدد المسجلين
عدد المصوتين
نسبة المشاركة%
01- أدرار
164.988
42.977
26.05 %
02- الشلف
723.507
82.530
11.41 %
03- الأغواط
297.035
63.805
21.48 %
04- أم البواقي
431.154
66.220
15.36 %
05- باتنة
674.836
106.134
15.73 %
06- بجاية
561.796
4.436
0.79 %
07- بسكرة
403.741
69.685
17.26 %
08- بشار
167.596
42.129
25.14 %
09- البليدة
705.178
89.916
12.75 %
10- البويرة
534.272
39.223
7.34 %
11- تمنراست
106.863
38.445
35.98 %
12- تبسة
467.274
78.374
16.77 %
13- تلمسان
722.260
115.116
15.94 %
14- تيارت
562.697
86.426
15.36 %
15- تيزي وزو
698.296
4.315
0.62 %
16- الجزائر
1.972.911
168.418
8.54 %
17- الجلفة
602.666
114.563
19.01 %
18- جيجل
443.858
71.125
16.02 %
19- سطيف
1.019.287
122.683
12.04 %
20- سعيدة
246.376
43.231
17.55 %
21- سكيكدة
619.472
104.213
16.82 %
22- سيدي بلعباس
469.664
74.882
15.94 %
23- عنابة
440.258
54.527
12.39 %
24- قالمة
378.264
63.512
16.79 %
25- قسنطينة
607.877
69.299
11.40 %
26- المدية
567.813
88.913
15.66 %
27- مستغانم
488.415
78.355
16.04 %
28- المسيلة
690.924
122.105
17.67 %
29- معسكر
573.981
86.732
15.11 %
30- ورقلة
208.188
43.737
21.01 %
31- وهران
1.052.776
119.796
11.38 %
32- البيض
191.561
39.927
20.84 %
33- إيليزي
55.441
24.465
44.13 %
34- برج بوعريريج
457.525
63.648
13.91 %
35- بومرداس
522.985
50.473
9.65 %
36- الطارف
327.559
59.343
18.12 %
37- تندوف
100.877
45.035
44.64 %
38- تيسمسيلت
180.325
32.653
18.11 %
39- الوادي
262.826
44.935
17.10 %
40- خنشلة
262.575
58.588
22.31 %
41- سوق أهراس
331.058
48.772
14.73 %
42- تيبازة
446.451
64.912
14.54 %
43- ميلة
503.263
68.719
13.65 %
44- عين الدفلى
492.597
84.357
17.12 %
45- النعامة
169.148
37.409
22.12 %
46- عين تيموشنت
314.189
47.780
15.21 %
47- غرداية
200.378
29.370
14.66 %
48- غليزان
438.219
75.479
17.22 %
49- تيميمون
74.637
19.609
26.27 %
50- برج باجي مختار
37.545
16.860
44.91 %
51- أولاد جلال
104.786
18.189
17.36 %
52- بني عباس
37.120
12.544
33.79 %
53- عين صالح
44.104
14.480
32.83 %
54- عين قزام
28.716
14.074
49.01 %
55- تقرت
168.206
30.286
18.01 %
56- جانت
28.483
11.085
38.92 %
57- المغير
95.170
24.417
25.66 %
58- المنيعة
42.355
9.489
22.40 %
18:55: محمد شرفي: تمديد عملية الاقتراع في 58 ولاية بساعة واحدة
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، السبت، عن غلق مكاتب التصويت عبر 58 ولاية على الساعة الثامنة مساءا.
ويأتي هذا التمديد حسب محمد شرفي، بسبب الظروف المناخية ببعض الولايات، وارتفاع درجات الحرارة الذي منع بعض الناخبين من التنقل إلى مكاتب الاقتراع، في الساعات الاولى من فتح مكاتب التصويت.
16.10: محمد شرفي: نسبة المشاركة على الساعة الواحدة بلغت 10.2 بالمائة
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نسبة المشاركة على 14 زوالا لكل ولاية
نسبة المشاركة %
عدد المصوتين
عدد المسجلين
الولاية
19.33 %
31 891
164 988
01- أدرار
8.41 %
60 845
723 507
02- الشلف
15.14 %
44 977
297 035
03- الأغواط
10.80 %
46 563
431 154
04- أم البواقي
10.10 %
68 135
674 836
05- باتنة
0.76 %
4 257
561 796
06- بجاية
12.66 %
51 125
403 741
07- بسكرة
17.33 %
29 052
167 596
08- بشار
8.51 %
60 029
705 178
09- البليدة
5.25 %
28 047
534 272
10- البويرة
28.56 %
30 519
106 863
11- تمنراست
11.00 %
51 399
467 274
12- تبسة
10.50 %
75 806
722 260
13- تلمسان
10.68 %
60 073
562 697
14- تيارت
0.47 %
3 254
698 296
15- تيزي وزو
5.65 %
111 522
1 972 911
16- الجزائر
13.05 %
78 619
602 666
17- الجلفة
10.49 %
46 561
443 858
18- جيجل
7.71 %
78 637
1 019 287
19- سطيف
12.40 %
30 540
246 376
20- سعيدة
11.08 %
68 628
619 472
21- سكيكدة
11.85 %
55 649
469 664
22- سيدي بلعباس
8.00 %
35 208
440 258
23- عنابة
11.25 %
42 537
378 264
24- قالمة
7.61 %
46 283
607 877
25- قسنطينة
10.82 %
61 442
567 813
26- المدية
11.10 %
54 190
488 415
27- مستغانم
11.80 %
81 500
690 924
28- المسيلة
11.05 %
63 451
573 981
29- معسكر
15.67 %
32 623
208 188
30- ورقلة
7.46 %
78 530
1 052 776
31- وهران
15.27 %
29 255
191 561
32- البيض
34.58 %
19 170
55 441
33- إيليزي
8.62 %
39 416
457 525
34- برج بوعريريج
6.13 %
32 067
522 985
35- بومرداس
12.34 %
40 411
327 559
36- الطارف
36.12 %
36 440
100 877
37- تندوف
12.83 %
23 127
180 325
38- تيسمسيلت
13.09 %
34 405
262 826
39- الوادي
14.20 %
37 274
262 575
40- خنشلة
10.06 %
33 298
331 058
41- سوق أهراس
9.92 %
44 303
446 451
42- تيبازة
9.24 %
46 478
503 263
43- ميلة
12.56 %
61 880
492 597
44- عين الدفلى
17.72 %
29 979
169 148
45- النعامة
10.15 %
31 895
314 189
46- عين تيموشنت
11.11 %
22 252
200 378
47- غرداية
13.49 %
59 108
438 219
48- غليزان
20.22 %
15 095
74 637
49- تيميمون
28.43 %
10 675
37 545
50- برج باجي مختار
13.08 %
13 708
104 786
51- أولاد جلال
24.98 %
9 273
37 120
52- بني عباس
23.75 %
10 476
44 104
53- عين صالح
34.77 %
9 984
28 716
54- عين قزام
12.97 %
21 810
168 206
55- تقرت
30.02 %
8 550
28 483
56- جانت
18.89 %
17 975
95 170
57- المغير
17.32 %
7 337
42 355
58- المنيعة
14:12: وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي يدلي بصوته بمدرسة عائشة الباعونية ببوسعادة ولاية المسيلة.
14:00: رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يدلي بصوته الانتخابي.
13:00: شرفي: نسبة المشاركة بلغت 3.78 بالمائة على العاشرة صباحا
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 3.78 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا.
وأضاف شرفي خلال الندوة الصحفة أن نسبة مشاركة الجالية في الخارج بلغت 3.11 بالمائة.
12:30: رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يدلي بصوته الانتخابي.
12:00: حرم رئيس الجمهورية تدلي بصوتها الانتخابي.
11:25: رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يدلي بصوته الانتخابي
شرفي: العملية الانتخابية تسير بصورة عادية ولم نسجل تجاوزات
قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن العملية الانتخابية تسير بصورة عادية منذ انطلاقها ولم يتم تسجيل أي تجاوزات.
وأضاف شرفي، السبت، بعد إدلائه بصوته الانتخابي أنه لحد الآن الأمور تسير بصورة عادية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أخطاء بسيطة في نقل وتوزيع الأوراق الانتخابية تبين أنها غير مقصودة
10:55: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أحمد عروة بالعاصمة.
رئيس الجمهورية : نحن في الطريق الصحيح
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر في الطريق الصحيح وبما أن هناك من يهاجمها فهذا دليل على أنها تسير في الطريق الصحيح.
وأضاف رئيس الجمهورية، السبت، في ندوة صحفية عقب أدائه واجبه الانتخابي أن كثرة المهاجمين دليل على أن بلادنا تسير في الطريق الصحيح الذي رسم لها.
وأوضح الرئيس تبون أن هناك من لا يرضيهم أن تدخل دولة مثل الجزائر إلى الديموقراطية من بابها الواسع وتمنح لشعبها حق اختيار ممثليهم.
وعن دعوات المقاطعة قال رئيس الجمهورية إنه من “حق الجميع إبداء رأيهم ولكن دون التأثير أو التضييق على الآخرين”.
10:30: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة يدلي بصوته بمتوسطة أحمد باي بواد قريش.
10:18: رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة يؤدي واجبه الانتخابي بابتدائية أحمد عروة بالجزائر العاصمة.
10:10: رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش يدلي بصوته الانتخابي على مستوى مدرسة المأمون بالأبيار بالعاصمة.
10:05: وزير العدل بلقاسم زغماتي يدلي بصوته الانتخابي في ابتدائية 5 جويلية باسطاوالي بالجزائر العاصمة.
9:30: رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ينتخب بمدرسة الحرية بالعاصمة.
قوجيل: المناورون في الداخل والخارج يتحيّنون الفرص وعلى الشعب كشفهم
قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل أن المناورين في الداخل وخاصة في الخارج آكلو الخبز المسموم يتحينون الفرص للعبث داخل البلاد.
وقال قوجيل عقب إدلائه بصوته الانتخابي أن المناورين لا يزالون يحاولون تمرير مخططاتهم والمطلوب من الشعب كشفهم.
وأشار قوجيل إلى أن الحراك الأصيل رافقنا ونحن حاليا نطبق مطالبه مصيفا أن الجيش الوطني الشعبي حافظ على مسار الحراك الأصيل لأكثر من عامين.
9:20: وزيرا الاتصال عمار بلحيمر والتكوين المهني هيام بن فريحة يؤديان واجبهما الانتخابي بمتوسطة الكواكبي ببئر مراد رايس.
بلحيمر: سنكمل بناء المؤسسات لتكذيب استشرافات المخابر المدمرة
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أن تشريعيات 12 جوان هي حجر الزاوية لإرساء مؤسسات جديدة موافقة لدستور نوفمبر 2020
وأضاف بلحيمر، السبت، عقب إدلائه بصوته الانتخابي أنه سيتم أيضا انتخاب المجالس الولائية والبلدية لتكذيب الاستشرافات الشيطانية للمخابر المدمرة.
وأوضح أن الانتخابات التشريعية فرصة لإعادة الاعتبار للمرأة والشباب في التركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة في البلاد
09:00: الوزير الأول عبد العزيز جراد يدلي بصوته الانتخابي بدالي ابراهيم
أدلى الوزير الأول عبد العزيز جراد بواجبه الانتخابي، في الانتخابات التشريعية جوان 2021 في مدرسة أعمر حيدة في دالي ابراهيم بالجزائر العاصمة.
8:30: وزير الخارجية صبري بوقدوم أول مسؤول يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة “أحمد عروة” ببوشاوي