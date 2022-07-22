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الجزائر

الانتخابات الجزئية بنفس إجراءات 27 نوفمبر 2021

س.ع
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الانتخابات الجزئية بنفس إجراءات 27 نوفمبر 2021

ستجرى الانتخابات الجزئية ليوم 15 أكتوبر القادم والتي تخص ستة مجالس شعبية بلدية بولايتي بجاية وتيزي وزو بنفس الإجراءات والتدابير التنظيمية التي تم العمل بها خلال انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية ليوم 27 نوفمبر 2021، والتي تنص عليها الأحكام المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول، حسب بيان صدر الجمعة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وذكر المصدر في التعليمة الموجهة إلى منسقي السلطة المستقلة بولايتي بجاية وتيزي وزو، كل ما يتعلق بإجراءات الاكتتاب، وعملية إيداع ملفات الترشح وشروطه والمواصفات الواجب توفرها في كل قائمة مترشحين.

للتذكير، فقد استدعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بموجب مرسوم رئاسي وقعه يوم 17 جويلية الجاري، الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء المجالس الشعبية في أربع بلديات بولاية بجاية وبلديتين بولاية تيزي وزو، حدد تاريخ إجرائها يوم 15 أكتوبر 2022.

وحدد نفس المرسوم فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ما بين 20 و28 جويلية 2022.

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