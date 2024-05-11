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الجزائر
في ظل المتغيرات الدولية والمخاطر الإقليمية.. حمس:

الانتخابات الرئاسية محطة هامة لتجسيد طموحات الجزائريين

ق. و
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الانتخابات الرئاسية محطة هامة لتجسيد طموحات الجزائريين
ح.م
رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، السبت بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل تشكّل “محطة هامة” في مسار تجسيد طموحات الشعب الجزائري.
وأوضح رئيس الحركة، في كلمة له خلال أشغال الملتقى الولائي لهياكل الحزب لولاية الجزائر والذي حمل شعار “هياكل واعدة..عاصمة رائدة”، أن الرئاسيات المقبلة “محطة هامة مرتبطة بالوطن، وفرصة لتجسيد طموحات الشعب الجزائري”.
كما أكد حساني الشريف، أن الاستحقاق المقبل يكتسي أهمية بالغة لكونه “يأتي في ظل المتغيرات الدولية والمخاطر الإقليمية، وكذا في ظل التحوّلات الجارية في منطقة الساحل وإفريقيا”.
وبخصوص تطورات الوضع في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، بسبب ما يقوم به الكيان الصهيوني الغاشم من اعتداءات وجرائم، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، أن”طوفان الأقصى تحول إلى طوفان عالمي، تجلى فيما يقوم به طلبة الجامعات الأمريكية والأوروبية” من مظاهرات مساندة للفلسطينيين ومندّدة في نفس الوقت بجرائم قوات الاحتلال الصهيوني.
كما حيا حساني الشريف بالمناسبة، “الدور المشرّف” الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في هذا الشأن، داعيا إلى مزيد من التلاحم الشعبي من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال.

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