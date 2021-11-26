الانتخابات الفرنسية: لوبان تتقدم على زمور في عمليات سبر الآراء

أظهرت عملية سبر الأراء حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا، أن مارين لوبان تفوقت إيريك زمور، فيما حافظ إيمانويل ماكرون على الريادة.

وحسب، سبر الآراء، الذي أجرته قناة “BFMTV”، فإن حضوظ إيريك زمور باتت ضعيفة نوعا ما مقارنة بغريمته مارين لوبان، خلال الإنتخبات الرئاسية المزمع إجراؤها ربيع العام المقبل.

ويعتبر، اليميني المتطرف إيريك زمور أحد المرشحين الأكثر عداء للاسلام والجالية العربية والمسلمة.

ويبدو، أن الإنتخابات الفرنسية القادمة مفتوحة أمام كل السيناريوهات، خاصة في ظل محاولة ماكرون الإستثمار في الهيئة الناخبة المحسوبة على اليمين المتطرف.