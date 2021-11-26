-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مقابلة الرئيس تبون مع وسائل الإعلام (مباشر)
العالم

الانتخابات الفرنسية: لوبان تتقدم على زمور في عمليات سبر الآراء

الشروق أونلاين
  • 581
  • 0
الانتخابات الفرنسية: لوبان تتقدم على زمور في عمليات سبر الآراء

أظهرت عملية سبر الأراء حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا، أن مارين لوبان تفوقت إيريك زمور، فيما حافظ إيمانويل ماكرون على الريادة.

وحسب، سبر الآراء، الذي أجرته قناة  “BFMTV”، فإن حضوظ إيريك زمور باتت ضعيفة نوعا ما مقارنة بغريمته مارين لوبان، خلال الإنتخبات الرئاسية المزمع إجراؤها ربيع العام المقبل.

ويعتبر، اليميني المتطرف إيريك زمور  أحد المرشحين الأكثر عداء للاسلام والجالية العربية والمسلمة.

ويبدو، أن الإنتخابات الفرنسية القادمة مفتوحة أمام كل السيناريوهات، خاصة في ظل محاولة ماكرون الإستثمار في الهيئة الناخبة المحسوبة على اليمين المتطرف.

مقالات ذات صلة
جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

محكمة ليبية تصدر حكما غيابيا باعدام خليفة حفتر

محكمة ليبية تصدر حكما غيابيا باعدام خليفة حفتر

ماغدالينا أندرسون.. أول رئيسة حكومة بالسويد تستقيل بعد 24 ساعة من تعيينها

ماغدالينا أندرسون.. أول رئيسة حكومة بالسويد تستقيل بعد 24 ساعة من تعيينها

اسبانيا تحتج على مزرعة مغربية لتربية الأسماك

اسبانيا تحتج على مزرعة مغربية لتربية الأسماك

هكذا “نجح” المغرب في العودة إلى الاتحاد الافريقي (وثيقة)

هكذا “نجح” المغرب في العودة إلى الاتحاد الافريقي (وثيقة)

بالفيديو.. احباط محاولة اقتحام مقر الداخلية التونسية بساطور

بالفيديو.. احباط محاولة اقتحام مقر الداخلية التونسية بساطور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد