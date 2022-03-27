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الانتخابات الفرنسية: مارين لوبان تلمح إلى عدم الترشح مرة أخرى في حال فشلت  

الشروق أونلاين
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الانتخابات الفرنسية: مارين لوبان تلمح إلى عدم الترشح مرة أخرى في حال فشلت  
ح.م
مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي

ألمحت مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، إلى أنها في حال منيت بخسارة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة فربما لن تخوض سباق الرئاسة مرة أخرى.

وأكدت لوبان التي ترشحت للانتخابات الفرنسية التي ستجرى بتاريخ  10 و24 أفريل، في حوار أجرته مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية، الأحد، أنه في حال لم تكلل محاولتها في الدخول لقصر الإليزيه بالنجاح، فستواصل “الدفاع عن الشعب الفرنسي بكل فعالية” من المنصب الذي ستكون فيه.

وهذه المرة الثالثة على التوالي التي تترشح فيها مارين لوبان للانتخابات الرئاسية. فيما تمكنت من الوصول إلى الجولة الثانية مرة واحدة فقط أي في 2017 حين حصلت على 33,90 بالمائة من الأصوات مقابل 66,10 بالمائة لصالح المرشح إيمانويل ماكرون الذي انتخب رئيسا جديدا لفرنسا أنذاك.

وأضافت لوبان في المقابلة الصحفية أن الشعب الفرنسي هو الذي سيحدد اسم الفائز. وقالت: “إذا صوت الشعب فهو (الشعب) الذي سيفوز. لكن إذا لم يصوت ولم يدافع عن نفسه، أشخاص آخرون يملكون مصالح مختلفة عن مصالحه (الشعب) هم الذين سيذهبون إلى مراكز التصويت”.

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