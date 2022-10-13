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الجزائر

الانتخابات المحلية ببجاية وتيزي وزو: منح رخصة غياب مدفوعة الأجر

الشروق أونلاين
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الانتخابات المحلية ببجاية وتيزي وزو: منح رخصة غياب مدفوعة الأجر
ح.م

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه تقرر منح رخصة خاصة للغياب مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات المعنيين بالتصويت، وذلك بمناسبة الانتخابات المحلية الجزئية المقررة بولايتي تيزي وزو وبجاية يوم 15 اكتوبر الجاري.

وأوضحت المديرية في بيان لها الخميس، أنه “تبعا لاستدعاء ناخبي بلديات فرعون، مسيسنة، توجة وأقبو التابعة لولاية بجاية، وبلديتي آيت محمود وآيت بومهدي التابعتين لولاية تيزي وزو، لإجراء انتخابات جزئية لأعضاء المجالس الشعبية لهذه البلديات، المقررة يوم السبت 15 أكتوبر سنة 2022 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-266 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1443 هجري الموافق لـ17 يوليو سنة 2022 وقصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت، تمنح رخصة خاصة للغياب لليوم المذكور مدفوعة الأجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات المعنيين بالتصويت، مهما كان قانونها الاساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وتابع البيان أنه “يتعين على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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