أعلنت حركة البناء الوطني، عقب انتهاء الانتخابات المحلية عن فتح بابها للتحالفات مع الشركاء السياسيين والمستقلين تمتينا للجبهة الداخلية.

ودعت الحركة في بيان لها، الأحد، كل مكونات الساحة السياسية إلى التعاون المسؤول المبني على خدمة الصالح العام وحماية الاستقرار و المساهمة في التنمية المحلية.

وقالت إنه “على إثر ظهور نتائج فرز المكاتب و تسلم المحاضر الأولية للانتخابات المحلية فان حركة البناء الوطني تشكر الشعب الجزائري الذي احتضنها وتتقدم بالامتنان والعرفان لكل القوى والمؤسسات التي ساهمت بجهودها الوطنية والمحلية في نجاح وتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وأشادت الحركة، بالمشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية واعتبرها خطوة نحو عودة الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية.

وسجلت الحركة اعتزازها بالتقدم الذي حققته قوائمها الانتخابية عبر مختلف الولايات والبلديات وتشكر المناضلين والمرشحين على كل الجهود والتنافس الشريف.

وأكدت الحركة أن هذه الانتخابات تعتبر خطوة هامة في استكمال بناء المؤسسات الشعبية واستقرار مؤسسات الجمهورية وتكريس الشرعية الشعبية للمجالس المنتخبة.

وهنأت الحركة كل الأحزاب والقوائم الفائزة واعتبر أن هذه الحالة التعددية في المجالس المحلية خطوة إيجابية في مسار بناء الديمقراطية.