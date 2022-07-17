-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الانترنت!
باقي بوخالفة
2022/07/17
51
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
جودي: دبلوماسية الجزائر اليوم قادرة على مواجهة أي هجوم
“كناص” يطلق حملة تحسيسية لتعزيز الانتساب
ولائم وأفراح استثنائية في استقبال ضيوف الرحمان
سعيد بوتفليقة وحداد أمام القضاء مجددا في 26 جويلية
300 عارض من الداخل والخارج بصالون الأشغال العمومية
مفرزة سفن حربية من البحرية الروسية ترسو بميناء الجزائر
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أمطار رعدية عبر ولايات غربية وجنوبية الاثنين
2022/07/17
تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى 9.50 من 20
2022/07/16
تعيين وزيرة للخارجية في بلجيكا من أصول جزائرية.. سفارة بروكسل تعلّق
2022/07/17
كورونا في الجزائر: ارتفاع في عدد الإصابات
2022/07/17
أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.. وبيونغ يانغ تردّ
2022/07/16
الرأي
المزيد
مشاركتنا في أولمبياد الرياضيات، كيف كانت؟!
أبو بكر خالد سعد الله
2022/07/17
الجامعة.. فضاء الراحة والتسكّع!
عبد الحميد عثماني
2022/07/17
الجزائر بين حصار التطبيع والانتصار للمقاومة
ناصر حمدادوش
2022/07/17
تكريــم جمعية العلمـــاء لمجـــاهــد
محمد الهادي الحسني
2022/07/17
لن تسقط الراياتُ الجزائرية
2022/07/17