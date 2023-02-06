الانتقادات تحاصر غوارديولا مجددا بسبب محرز

تعرض مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا إلى انتقادات حادة بسبب استبداله للدولي الجزائري رياض محرز، خلال مباراة توتنهام.

وأحدث تغيير محرز جدلا كبيرا، وأثار سخط جماهير فريق مانشستر سيتي، خاصة وأن محرز يقدم مردودا مذهلا في الفترة الأخيرة.

وصبت جماهير فريق مانشستر سيتي غضبها على المدرب غوارديولا، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كتب أحد مشجعي الفريق عن خروج محرز: “أنا لا أفهم التغيير”.

كما أبدى العديد من جماهير تعجبهم من قرار المدرب وقال أحدهم: “غوارديولا يريد منح الدوري إلى أرسنال، كيف تخرج اللاعب الذي يسجل الأهداف وتترك ظهيري الخلف”.

وعلى جانب جماهير السيتي، انتقد إعلاميون ومحللون، المدرب غوارديولا، بسبب إخراجه محرز، الذي يقدم مستويات عالية في الفترة الأخيرة.

ونشر الإعلامي بشبكة ” بي إن سبورتس “، إبراهيم خضرة على حسابه الخاص عبر تويتر: ” لا أدري ما الذي يجب أن يقدمه رياض محرز مع مانشستر سيتي حتى يمنح دقائق لعب كاملة يستحقها .. الأفضل والأخطر في الشوط الأول يستبدل من غوارديولا قبل الدقيقة 60 ‼”.

من جهته قال حاتم الطرابلسي نجم نادي مانشستر سيتي السابق، في الأستوديو التحليلي لشبكة “بي إن سبورتس”: “لقد قام غوارديولا بإخراج رياض محرز من المواجهة بشكل مُبكر، وكان يجب إعطاء الجزائري الفرصة الكاملة”.

وأضاف: “رياض محرز أفضل لاعب في الفترة الحالية مع مانشستر سيتي، ولو أعطي الفرصة اليوم لقدم ما لديه، وهناك العديد من علامات الاستفهام على خيارات المدرب بيب غوارديولا”.

وأخرج غوارديولا رياض محرز من أرض الملعب خلال مباراة السيتي مع توتنهام، الأحد، في الدقيقة 59 ليحل محله النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

وتوترت العلاقة بين رياض محرز وغوارديولا مجددا، بعد صراخ مدرب السيتي في وجه مدربه، بين شوطي مباراة توتنهام.