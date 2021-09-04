الانتقادات تطارد زروقي مرة أخرى في الدوري الهولندي

الصحافة الهولندية تتحدث عن تراجع مستواه

سجل نادي تفنيتي الهولندي بداية متواضعة في الدوري الهولندي الممتاز هذا الموسم، فبعد مرور ثلاث جولات لم يجمع زملاء الدولي الجزائري، رامز زروقي، سوى نقطة واحدة كانت أمام البطل أجاكس أمستردام، في حين خسروا مباراتين، ما جعلهم محل انتقادات واسعة من قبل وسائل الإعلام الهولندية، عطفا على ما قدموه الموسم والماضي والآمال التي كانت معلقة عليه في بداية الموسم الحالي.

ووجه الصحفي الهولندي، تيجمين فان وايسينغ، في قناة “أر تي في أوست سبور” الهولندية، انتقادات قوية للدولي الجزائري، رامز زورقي، الذي بدأ اللعب مع الفريق الأول الموسم الماضي فقط، مشيرا إلى أن الأخير لم يظهر بالمستويات التي قدمها الموسم الماضي ولا حتى خلال فترة التحضيرات الموسمية، واعتبره الحلقة الأضعف حاليا في النادي رغم أنه كان النجم الأول الموسم الماضي، وطالب الصحفي الهولندي المختص في متابعة أخبار نادي تفينيتي بإبعاد رامز زروقي (23 سنة) عن التشكيل الأساسي ومنح الفرصة للاعبين آخرين، وقال حول رأيه بمستويات النجم الجزائري: “زروقي كان جيّدا خلال المباريات التحضيرية، لكن الآن في الدوري هو بعيد عن مستواه”، وتابع: “يجب على المدرب أن يجري بعض التغييرات على التشكيل الأساسي”، وأردف: “حان الوقت ليعود اللاعب ووت براما إلى مكانه”، في إشارة إلى لاعب الوسط صاحب الخبرة الكبيرة (35 سنة)، المرشح لتعويض زروقي في منصب وسط الميدان المدافع خلال المواجهات المقبلة.

وعلى عكس ما يقال عنه في هولندا خلال الساعات الماضية، فإن رامز زروقي أكد مرة أخرى تطوّره مع المنتخب الجزائري بعد كل ما قدمه خلال مباراة جيبوتي في افتتاح تصفيات مونديال قطر 2022، عندما لعب أساسيا مرة أخرى وإلى جانب نجم ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، هذه المرة، ما جعله محل إشادة واسعة من طرف المدير الفني لـ”محاربي الصحراء”، جمال بلماضي.

وكان بلماضي رد على سؤال بخصوص زروقي خلال الندوة الصحفية، التي أعقب مباراة جيبوتي: “لقد استمعت لبعض التعليقات غير الجيّدة عنه بعد أول مباراة له مع المنتخب..”، مضيفا: “على عكس هؤلاء كنا ندرك قيمة زروقي..لقد تكوّن في أكاديمية أجاكس أمستردام، إنه يقوم بدوره كما يجب على أرضية الملعب وبمرور الوقت سيكسب ثقة أكبر في نفسه”.

يجدر الذكر، أن زروقي تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع تفينتي في أول تجربة له مع الفريق الأول، ما جعله محل إشادة واسعة وأطماع عدة أندية فرنسية، لكنه قرر البقاء لموسم آخر حتى يكسب خبرة أكبر وينضج من الناحية الفنية والذهنية قبل الانتقال إلى مستوى أعلى.