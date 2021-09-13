الانتقادات تلاحق بن رحمة والاختبار أمام مانشستر يونايتد

بعد تراجع مستواه في المباراتين الأخيرتين

فشل الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام الانجليزي في تقديم مستويات كبيرة خلال مواجهة ساوبتهامبتون، في الجولة الرابعة من الدوري الانجليز الممتاز، السبت الماضي، والتي انتهت بتعادل سلبي لم يرض المدير الفني للمطارق، ديفيد مويز، الذي وجه انتقادات لاذعة للاعبي خط الهجوم، وهي المباراة الثانية التي يخفت فيها بريق اللاعب الجزائري بعد لقاء كريستال بالاس.

وكان بن رحمة تألق بشكل لافت في الجولات الأولى قبل فترة التوقف الدولي، حيث سجل هدفين وصنع هدفين آخرين، ما رشحه للتواجد ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بالتنافس على جائزة الشهر في الدوري الانجليزي الممتاز للشهر الماضي.

وانتقد موقع “فوتبال لندن” البريطاني بن رحمة، وصنفه كأسوأ لاعب من جانب وست هام أمام ساوتهامبتون، ومنحه علامة 4 من عشرة، وقال نفس المصدر إن بن رحمة لم يقدم أي شيء خلال الشوط الأول من المباراة وضيع الكثير من الكرات، مشيرا إلى أنه استحق التغيير مع بداية الشوط الثاني واستبداله باللاعب الكرواتي، نيكولا فلاسيتش، في حين أن ديفيد مويز وصف مردود لاعبيه الهجومي بـ”الضعيف”، وهو بمثابة إسقاط على مستويات بن رحمة، الذي يلعب كصانع ألعاب ويعد المحرك الرئيسي للمطارق، بدليل أن مويز، الذي سبق له أن انتقد نجم نيس الفرنسي السابق الموسم الماضي، لم يتردد في استبداله خلال المرحلة الثانية من المواجهة.

من جهة أخرى، تابع الموقع البريطاني حديثه عن تراجع مستوى بن رحمة بالإشادة باللاعب الكرواتي، نيكولا فلاسيتش، الذي تم استقدامه في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي من نادي سيسكا موسكو الروسي، مشيرا إلى أنه قدم مستويات جيّدة عندما عوّض بن رحمة ونال إعجاب المشجعين، وهو مرشح لتقديم مستويات أحسن بمرور الجولات، نفس المصدر أكد بأن استمرار تراجع مستويات بن رحمة سيدفع ديفيد مويز إلى الاعتماد على النجم الكرواتي فلاسيتش، ودخول النجم الجزائري في دوامة دكة البدلاء التي لاحقته لفترة طويلة جدّا الموسم الماضي، ولهذا فعلى بن رحمة الاستفاقة والتأكيد على أن مستواه في المباراة السابقة هو نتيجة تأثره ربما بفترة التوقف الدولي.

إلى ذلك، ينتظر أن تكون فرصة مواجهة وست هام لنادي مانشستر يونايتد ورونالدو، الأحد المقبل في الجولة الخامسة من “البريميرليغ”، فرصة سانحة لبن رحمة للرد على منتقديه، خاصة أن مويز سيعتمد عليه دون شك في ظل العقوبة المسلطة على المهاجم ميشال أنطونيو هداف النادي، حيث سيلعب الجزائري في منصب المهاجم الوهمي، في حين سيعوضه الكرواتي فلاسيتش في منصب الجناح الأيسر.