الانتهاء من توظيف أول فريق عمل لتوسيع مصنع “فيات” بوهران

أعلنت “ستيلانتيس الجزائر” عن إنهاء عملية توظيف أول فريق عمل لتوسيع مصنع العلامة الإيطالية “فيات” بمنطقة طفراوي بولاية وهران، المخصّصة للتلحيم والطلاء.

وأفاد بيان لـ”ستيلانتيس الجزائر”، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنها أنهت عملية توظيف أول فريق عمل مخصّص لورش التركيب والطلاء في مصنع “فيات” بوهران، مشيرا إلى أنّ هذه التوسعة في ورشات التركيب والطلاء CKD ستسمح، في نهاية المطاف، بإدماج 550 موظف متخصّص، بالإضافة إلى 1650 موظف يعملون حاليا في الموقع.

واعتبر البيان، أن هذا التوظيف يمثل تقدّما ملموسا في هيكلة أنشطة “سي.كا.دي CKDويؤكد النسق التصاعدي لمشروع “ستيلانتيس” الصناعي في الجزائر.

وأظهرت صور حديثة لـ”فيات الجزائر”، قبل أيام، تقدّما ملحوظا في نسب أشغال توسعة الطلاء والتفحيم، والتي تشهد وتيرة متسارعة، وفق المجموعة، وهو المشروع الذي سيشهد استخدام معدات روبوتية متطوّرة مع توظيف مختصين في هذا المجال، سيستفيدون من برنامج تكوين في الخارج.