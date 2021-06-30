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رياضة
بعد عدة اجتماعات بين الفاف ووزارة الشباب والرياضة

الانتهاء من عملية تكييف قوانين الفاف مع قوانين الفيفا

الشروق الرياضي
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الانتهاء من عملية تكييف قوانين الفاف مع قوانين الفيفا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنها انتهت من عملية تكييف قوانينها مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اجتماع بالتواصل المرئي عن بعد..

وأوضحت الهيئة الكروية في بيان لها على موقعها الرسمي: “وفقًا للالتزامات التي قدمها رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، خلال انتخابه يوم 15 أفريل على رأس الهيئة الكروية، وبعد عدة اجتماعات تم عقدها بين الإتحادية الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة، تم الانتهاء من العمل على تعديل النظام الأساسي مع الفيفا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين 28 جوان 2021 عن طريق تقنية الفيديو مع ممثلي هذه الهيئة”. وتطرق المكتب الفدرالي للفاف المجتمع اليوم الثلاثاء 29 جوان للملف المتعلق بتكييف قوانين الفاف مع القوانين المعمول بها على مستوى الفيفا. وبمجرد الحصول على موافقة من قبل وزارة الشباب والرياضة، سوف تقوم الإتحادية بتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بها.

وأضاف نفس المصدر: سيتم تعميم القوانين المعدلة، كخطوة أولى مع الأشخاص الفاعلين في كرة القدم من خلال عقد اجتماعات جهوية، قبل الدعوة لعقد الجمعية العامة الاستثنائية العادية من أجل المصادقة على القوانين الجديدة.

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