-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الانجليزية
باقي بوخالفة
2026/07/28
35
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
أمن ونقل وسلامة مرورية.. أبرز مخرجات لقاء سعيود وسفير إسبانيا
القضاء يفتح ملف التلاعب بمنحة السفر إلى الخارج
حظر “البث المباشر” وتصوير التلاميذ والأساتذة والاجتماعات إلا بشروط
“الصمايم”… تقويم فلاحي يعكس حكمة الأجداد
التفحم عوض الاخضرار… جزائريون يعودون إلى آثار محرقة الغابات
نقل بحري.. تقديم موعد رحلة مرسيليا–وهران إلى مساء اليوم
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
تحذير من بريد الجزائر: لا تنقر على هذه الروابط حفاظا على حسابك
2026/07/26
القضاء يفتح ملف التلاعب بمنحة السفر إلى الخارج
2026/07/26
الجزائر الخامسة عربيًا في توليد الكهرباء خلال 2025
2026/07/26
في لقائه الدوري مع الإعلام.. الرئيس تبون يتناول أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام
2026/07/27
“الفاف” يسارع الزمن لضم العيداني وماسولين للخضر
2026/07/27
الرأي
المزيد
“إلغاء الجذع المشترك”… بين الإشادة وشروط النجاح؟
محمد بوخطة
2026/07/28
من بطل إلى مدان: دروس عزل كريم خان
محمد سليم قلالة
2026/07/28
الشُّعراء الألمان وسحر الآداب الحِكائيّة العربية
2026/07/28
تلاميذنا: بين لُغات غنائم الحضارة والحرب والعِلم !
أبو بكر خالد سعد الله
2026/07/28
“المَداخِلة”… بين عملية “فاروق رمضان” وعمليات المقاومة!
سلطان بركاني
2026/07/27