الانجليز  يتساءلون..هل ظلم مدرب وست هام سعيد بن رحمة؟

قالوا إن معاملته له غير عادلة

تواصل مخلفات وتفاصيل المشادة التي حدثت بين الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام الانجليزي ومدربه، ديفيد مويز، السبت الماضي في الدوري الانجليزي الممتاز، عند احتجاجه على استبداله في مباراة نيوكاستل صنع الحدث في انجلترا، بعد أن تساءلت بعض وسائل الإعلام البريطانية عن سّر المعاملة التي يتلقاها نجم “الخضر” من طرف مويز.

وكانت عديد وسائل الإعلام الانجليزية تطرقت في وقت سابق إلى العلاقة المضطربة بين ديفيد مويز وسعيد بن رحمة، خاصة في الموسم الأول للنجم الجزائري مع المطارق، عندما قدم من نادي برينتفورد الناشط آنذاك في دوري الدرجة الأول “الشامبيونشيب”، حيث عانى في الكثير من الأحيان من الجلوس المتكرر على دكة البدلاء وبرر مويز آنذاك خياره بالقول: “بن رحمة ليس جاهزا بعد للعب في البريميرليغ”.

وتساءل موقع “هامرز نيوز”، في تقرير له عن حادثة المشادة بين بن رحمة ومويز، إن كان المدرب الاسكتلندي يطبق أجندة خاصة باللاعب الجزائري..؟ أم أن الأخير ليس جيّدا بما يكفي، مشيرا إلى أن ديفيد مويز يكون محقا في بعض الأحيان بخصوص استبداله المتكرر لبن رحمة، لكنه يخطئ في الكثير من المرات، وخلص كاتب التقرير إلى أن التعليمات الصارمة لديفيد مويز لبن رحمة بخصوص القيام بالأدوار الدفاعية وعدم الاحتفاظ بالكرة قتلت الجانب الإبداعي في نجم “محاربي الصحراء”، وجاء فيه: “اختار ديفيد مويز أن ينتقد بن رحمة بانتظام بعد المباريات، مسلطّا الضوء على ضعفه في اتخاذ القرار المناسب واحتفاظه بالكرة”، وتابع: “يبدو أن بن رحمة بات يخاف من تضييع الكرة في كل مرة تكون فيها بحوزته. هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة لصانع ألعاب مهاري من المتوقع أن يصنع الفارق بموهبته”، وأضاف: “كانت معاملة مويز لبن رحمة غير عادلة في رأيي.. ضم بن رحمة كان قرارا اتخذه سوليفان وهذا الأمر لم يعجب مويز”، في إشارة إلى مالك النادي، ديفيد سوليفان.

وأردف: “على الجانب الآخر يحتاج بن رحمة ببساطة إلى فعل الكثير. إذا كان مويز لن يسمح له باستغلال سحره، فهناك الكثير مما يمكنه فعله”، وزاد: “ربما يحتاج بن رحمة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عند اللعب. يحتاج بشكل عام للعب بقوة أكبر وعزيمة أكبر”، وختم: “وإذا لم يفلح فسيقوم مويز بإخراجه من حساباته على أي حال..”.

يجدر الذكر، أن بن رحمة بدأ الموسم بقوة حيث سجل هدفين وصنع هدفين آخرين في أول مباراتين له، قبل أن يتراجع مستواه تدريجيا بمرور المباريات، ما جعل المتابعين يتساءلون عن أسباب ذلك، في وقت ربطه فيه البعض منهم بالمطالب التكتيكية للمدرب الاسكتلندي للمطارق، الذي يطلب من بن رحمة الكثير من العمل الدفاعي والتقليل من استغلال مهاراته الفنية والتركيز فقط على العمل الجماعي دون إبداع، ما قلّل من ظهور الدولي الجزائري في المباريات، وهو المعروف أنه برز في برينتفورد بفضل مهاراته الكروية والحرية التي منحها له مدربه آنذاك.