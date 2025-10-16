-- -- -- / -- -- --
الجزائر
لاستبدال الحافلات "المتهالكة"

الانطلاق الرسمي لعملية استيراد 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين

الشروق أونلاين
أرشيف
تعبيرية

في ختام زيارته إلى ولاية الشلف، أشرف الوزير الأول سيفي غريب يوم الخميس، على مراسم توقيع اتفاقيات تتعلق بالانطلاق الرسمي لعملية استيراد 10 آلاف حافلة جديدة.

وتراعي الاتفاقيات الموقّعة، حسب ما أشار إليه بيان للوزارة الأولى، دفتر الشروط الذي تم وضعه من قبل اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارات الصناعة والداخلية والنقل.

“وجاءت هذه الخطوة تجسيدا للإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، لاستيراد 10.000 حافلة جديدة، وسحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة. التي تزيد مدة خدمتها عن 25 سنة فما فوق، من الحظيرة الوطنية”، يضيف المصدر ذاته.

استيراد فوري لعجلات المركبات و10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين

وفي أوت الماضي، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع خُصص لقطاع النقل، على إثر مأساة سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة، ما أودى بحياة 18 شخص، بالاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة.

كما وجّه الرئيس تبون خلال نفس الاجتماع، إلى الاستيراد الفوري والمٌكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات. إلى جانب سنّ تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة.

