الانطلاق في أشغال إعادة تهيئة ملعب ألعاب القوى ”كاسطور”

الألعاب المتوسطية وهران-2022

أغلق ملعب ألعاب القوى ”كاسطور” بوهران أبوابه لمباشرة أشغال إعادة تهيئته تحسبا للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها المدينة في صائفة 2022، حسبما علم من إدارة هذا المرفق الرياضي.

وأوضح مدير الملعب، نور الدين عبايدية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الأشغال المعنية تخص وضع مضمار جديد وترميم غرف تغيير الملابس والمدرجات ومختلف القاعات الرياضية التي يحتويها هذا الهيكل، فضلا عن تنصيب شبكة جديدة للإنارة، كما تم برمجة أشغال أخرى على مستوى مداخل الملعب التابع للمديرية المحلية للشباب والرياضة، والذي يعتبر الوحيد لحد الآن المخصص لأم الرياضات بعاصمة الغرب الجزائري، وفق نفس المصدر.

إلى ذلك، أكد نور الدين عبايدية، وهو عداء سابق في اختصاص المراطون، بأنه تم التعاقد مع ثلاث مؤسسات، كل في اختصاصها، للقيام بكل هذه الأشغال التي يشهدها الملعب لأول مرة منذ إنجازه في أواخر التسعينيات، والتزمت الشركات الفائزة بالمناقصات على تسليم الانتهاء من الأشغال في آجال لا تتعدى الستة أشهر، كما أشار إليه نفس المسؤول، الذي دعا الرياضيين المتعودين على التدرب بهذا الفضاء إلى التحلي بالصبر بعدما عبر أغلبهم عن تذمره لغلق الملعب.

وتابع في هذا الصدد: “أعلم أن الأمر سيكون صعبا على الرياضيين، سيما وأن هذا الملعب هو الوحيد المخصص لألعاب القوى، ولكن إعادة تهيئته سيعود بالفائدة عليهم مستقبلا، سيما وأنه لم يشهد أي عملية ترميم منذ تشييده”، وسيكون ملعب ”كاستور” مخصصا خلال الألعاب المتوسطية لتدريبات الرياضيين المشاركين من مختلف الدول، على أن تجري المنافسة الرسمية بالملعب الأولمبي 40000 مقعد التابع للمركب الرياضي الجاري إنجازه بوهران، والذي يحتوي كذلك على ملعب لألعاب القوى (4.200 مقعد) سيخصص خلال هذه التظاهرة لعملية الإحماءات التي تسبق المسابقات.