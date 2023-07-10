الانطلاق في إنجاز 350 مستودعا لتخزين الحبوب

أعطت وزارة الفلاحة إشارة الإنطلاق في إنجاز 350 مستودعا لتخزين الحبوب في المناطق المعروفة بكونها أقطابا رئيسية للإنتاج.

وقال مسعود بن دريدي الناطق الرسمي باسم الوزارة إن القطاع أعطى إشارة الإنطلاق في الشروع في إنجاز 350 مستودعا لتخزين الحبوب في المناطق المعروفة بكونها أقطابا رئيسية للإنتاج على مستوى التراب الوطني وذلك لأول مرة منذ الاستقلال.

وأكد بن دريدي ضمن برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الأولى هذا الاثنين إن هذه العملية ستنهي حالة الطوابير المعهودة أمام نقاط التخزين وستساهم في إنهاء معاناة منتجي الحبوب في هذا المجال.

وأضاف ضيف الإذاعة قائلا “هذه المشاريع تهدف إلى رفع قدرات التخزين الوطنية وخصوصا بعد رفع التجميد الساري المفعول منذ 2016 عن 16 مستودعا وبقدرات تخزين تتراوح مابين 50 إلى 70 ألف قنطار وفقا لأحدث التقنيات المعمول بها في مجال الحفظ والتخزين ورقمنة جميع العمليات ومسارات التخزين”.

وتابع “هذه الإجراءات جاءت تماشيا مع قرارات السلطات العليا في البلاد والقاضية بتكثيف المساحات المخصصة لزراعة الحبوب والتي يتوقع أن تبلغ مليون هكتار مسقية في غضون سنة 2025 وبطاقة إنتاج تقدر بـ 8 مليون طن سنويا.”

وضمن هذا السياق أشار بن دريدي إلى أن الظروف العامة مهيأة اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل تطوير زراعة الحبوب وتحدث عن مرافقة تقنية للفلاحين في ولايات الجنوب الرئيسية مثل المنيعة وتيميمون وبشار وورقلة، إضافة إلى توفير دعم قوي من قبل الدولة في مجال تجديد الحاصدات بمعدل 70 بالمائة.

وإلى جانب ذلك، أعلن الناطق الرسمي لوزارة الفلاحة بأنه تم ربط 30 ألف مستثمرة فلاحيه بالكهرباء على مسافة تقدر بـ 17 ألف كلم وكذا استصدار أكثر من 60 ألف رخصة لحفر الآبار بالتعاون مع وزارة الداخلية.