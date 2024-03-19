الانطلاق في إنجاز 584 مرفق تربوي خلال 2024

بلعريبي يؤكد على استكمال المشاريع في آجالها

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقنيا خصص للتحضير المسبق للدخول المدرسي 2024-2025، أين أكد على ضرورة استكمال المشاريع في آجالها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجرى هذا الاجتماع الاثنين بمقر البنك الوطني للإسكان، حيث ضم كل من الأمين العام والمفتش العام والمدير العام للتجهيزات العمومية على مستوى الوزارة وكذا المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، إضافة إلى مدراء التجهيزات العمومية، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من ولايات وهران، عين الدفلى، تيزي وزو، قالمة، البليدة وسطيف، وفقا للمصدر ذاته.

واستهل هذا الاجتماع بعرض قدمه المدير العام للتجهيزات العمومية، لجملة التجهيزات العمومية قيد الإنجاز على المستوى الوطني والمقدرة بـ 1067 تجهيز عمومي قيد الإنجاز.

و”تم تبليغ 269 تجهيز عمومي بعنوان قانون المالية لسنة 2024، تم الانطلاق في أشغال انجازها وهذا تنفيذا لتعليمات بلعريبي المسداة خلال مختلف الاجتماعات السابقة والقاضية بضرورة الانطلاق في أشغال جميع التجهيزات العمومية الموزعة بعنوان سنة 2024 قبل نهاية شهر مارس، وهو ما سيسمح بتسريع وتيرة انجازها، وبالتالي فإن 584 مرفق تربوي سيتم الانطلاق في إنجازه خلال هذه السنة “، يضيف البيان.

كما تم خلال الاجتماع عرض منصة رقمية مستحدثة جديدة، أنجزت من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بعنوان “إدارة مشاريع التجهيزات العمومية Numep” من شأنها أن تقدم بطاقة فنية على كل المشاريع المتواجدة على مستوى مديريات التجهيزات العمومية لـ 58 ولاية، ويمكن تفقد ومتابعة نسبة الإنجاز لكل مشروع مع كل المعلومات المتعلقة به.

وبالمناسبة، صرح بلعريبي أن “القطاع خطى خطوة مهمة في مجال الرقمنة وتأتي هذه المنصة لتدعم المديرية العامة للتجهيزات العمومية في متابعة المشاريع وحلحلة جميع العراقيل الإدارية والتقنية بطريقة آنية وهو ما يسمح بالتسريع في المشاريع”.

كما أكد الوزير “على ضرورة استكمال المشاريع في آجالها وتسليط كل الاهتمام على الدخول المدرسي المقبل”، حسب بيان وزارة السكن والعمران والمدينة.