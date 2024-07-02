الانطلاق في استصلاح 500 ألف هكتار بالجنوب خلال 2024

بهدف الرفع من القدرات الوطنية لإنتاج الحبوب.. شرفة:

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن الانطلاق خلال السنة الجارية في استصلاح 500 ألف هكتار من الأراضي الواقعة بالولايات الجنوبية بهدف الرفع من القدرات الوطنية لإنتاج الحبوب.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد قادته الثلاثاء إلى البليدة، أنه “ابتداء من هذه السنة سننطلق في استصلاح 500 ألف هكتار من الأراضي الواقعة بالولايات الجنوبية للرفع من القدرات الوطنية في مجال انتاج الحبوب قصد تحقيق الأمن الغذائي”.

وأفاد شرفة بأنه “سيتم تجسيد هذا المشروع المرتقب استكماله في غضون الثلاث سنوات المقبلة بالشراكة مع مؤسسات دولية من بينها شركات إيطالية وقطرية”، مشيرا إلى أن “المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية لا يعني فقط الرفع من قدرات إنتاج الحبوب فحسب، بل يشمل شعبا فلاحية أخرى كزراعة البقول الجافة والنباتات الزيتية والبذور”.

وفي إطار تنفيذ ذات المخطط الوطني الرامي لتحقيق الأمن الغذائي، أشرف شرفة على بعث أشغال مشروع انجاز صومعة نموذجية جديدة لتخزين الحبوب ببلدية العفرون (غرب) بطاقة تخزين تقدر بواحد مليون قنطار المندرج في اطار برنامج انجاز 30 صومعة جديدة على المستوى الوطني.

وأردف الوزير قائلا أن “جزءا من كمية الإنتاج الذي تحققه المناطق الصحراوية التي تمكنت هذا الموسم من توفير إنتاج جيد على غرار ورقلة، غرداية، توقرت، المنيعة، سيخزن بهذه الصوامع الجديدة”، مبرزا بأن “انتاج هذا الموسم من الحبوب سيمكن من تغطية 80 بالمائة من الطلب الوطني على القمح الصلب”.

وصرح في هذا الصدد أنه “بدخول هذه المنشأة التخزينية الجديدة حيز الخدمة، إضافة إلى 16 مشروعا مماثلا في طور الإنجاز وكذا 350 مركز جواري للتخزين موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، سترتفع قدرات تخزين الحبوب لنحو 50 مليون قنطار”.

ولدى زيارته لمؤسسة خاصة متخصصة في إنتاج شتلات الأشجار المثمرة والغابية باستخدام تقنيات التكاثر بالأنسجة ببلدية بني تامو، أشار شرفة إلى النتائج التي توصل إليها فريق قسم البحث المتعلقة بإنتاج درنات البطاطس ، معتبرا أن “تحقيق الأمن الغذائي متوقف على أمن البذور”.