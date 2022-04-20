الانقسام الليبي: عقيلة صالح يدعو لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة

دعا رئيس مجلس النوّاب الليبي في طبرق عقيلة صالح يوم الثلاثاء، إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

يأتي هذا في ظل استمرار الانقسام السياسي في البلاد. بعد تنصيب مجلس طبرق لفتحي باشاغا كرئيس للحكومة، بدلا من الدبيبة. والذي يرفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

وطالب عقيلة صالح “جميع الإدارات والشركات العامة والخاصة. وكذلك البعثات الدبلوماسية، بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”.

ويعتبر مجلس النواب حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة منتهية الولاية، بموجب قرار المجلس القاضي بانتهاء ولايتها في 24 ديسمبر الماضي.