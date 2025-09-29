-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الايفون!
باقي بوخالفة
2025/09/29
14
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
ماذا تخفي ترقيات دبلوماسيين كبار مروا على الجزائر؟
حادث خروج قاطرة عن مسارها بالعاصمة.. شركة SNTF توضّح
إنشاء مؤسسة مستقلة لمعرض التجارة البينية الإفريقية
عطاف يجدد دعوة الجزائر لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
الرئيس تبون يكشف: زيادات مرتقبة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب
بداري: دعم مالي يصل إلى 200 مليون سنتيم للطلبة المبتكرين
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
الأسطورة زيدان يعود إلى الجزائر
2025/09/28
استدعاء لاعب غائب منذ عهد بلماضي
2025/09/26
الرئيس تبون يكشف: زيادات مرتقبة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب
2025/09/27
إدانات ثقيلة في إسبانيا عن فساد بالجزائر زمن العصابة
2025/09/27
السادس لِبكرار والأولى لِبن بناصر
2025/09/28
الرأي
المزيد
الشيخ “الددّو” ومصيبة وفاة النبيّ
سلطان بركاني
2025/09/29
غباء استنساخ التجارب الفاشلة
عمار يزلي
2025/09/29
ورقة طريق لاستراتيجية الأمن المائي في الجزائر
2025/09/29
لهذه الأسباب… لن يتأخر الانفجار الشعبي في المغرب!
حمدي يحظيه
2025/09/29
زيدان.. قدمٌ هنا وأخرى هناك!
عبد الناصر بن عيسى
2025/09/29