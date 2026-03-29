البابا ليو الرابع عشر يهاجم “قادة الحروب” بلهجة غير معتادة

مع دخول حرب إيران شهرها الثاني، هاجم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، “قادة الحروب” بلهجة حادة وغير معتادة.

وقال ليو الرابع عشر، وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان، إن الرب “يرفض الحرب.. ولا يمكن لأحد أن يستخدمه لتبرير الحرب”.

وأضاف أن الرب “لا يستمع إلى صلوات الذين يشنون الحروب، بل يرفضها قائلا “حتى لو صليتم كثيرا، فلن أستمع إليكم: فأيديكم ملطخة بالدماء”.

ولم يذكر البابا ليو أسماء أي من قادة العالم على وجه التحديد، لكنه كثف انتقاداته لحرب إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وسأل أوين جنسن، مراسل شبكة “EWTN”، ترامب يوم الجمعة 20 مارس، في البيت الأبيض، عن دعوات بابا الفاتيكان للحوار بدلا من الحرب في الشرق الأوسط، فرد: “يمكننا إجراء حوار، لكنني لا أريد وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “لا يمكنك وقف إطلاق النار عندما تقوم حرفيا بإبادة الجانب الآخر”، مردفا بخصوص إيران: “ليس لديها قوة بحرية، ولا جوية، وليس لديها أي معدات، أو مراقبين، ولا مدافع مضادة للطائرات، ولا رادار، وقد قُتل جميع قادتها على جميع المستويات”.

والأحد 22 مارس، قال البابا ليو الـ14، إن الموت والدمار الناجمين عن الحرب في الشرق الأوسط “عار بالنسبة للعائلة البشرية كلها وصرخة إلى الله”، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار بشكل فوري.