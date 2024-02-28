الباب ما زال مفتوحا أمام الحكام للترشح لمباريات مونديال 2026

نائب رئيس لجنة الحكام بالفيفا يؤكد:

أكد السيد هاني طالب بلان نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي ومدير إدارة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، أن الباب ما زال مفتوحا أمام الحكام من أجل الترشح للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن لجنة الحكام اختارت قائمة أولية من اتحادات (آسيا – إفريقيا – أوقيانوسيا) ولا تزال الفرصة سانحة لحكام آخرين لإثبات أحقيتهم بالتواجد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بلان، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن كل حكم مشارك في هذه الندوات التي تقيمها لجنة الحكام بالاتحاد الدولي يملك الفرصة للمشاركة وتأكيد اختياره لإدارة مباريات مونديال 2026 من خلال ترك انطباع إيجابي مميز عن الأداء الذي سيظهره والكفاءة التي يملكها.

وأبدى سعادته لتواجد كل من الحكمين القطريين عبد الرحمن الجاسم وسلمان فلاحي حيث لأول مرة يسجل التحكيم القطري حضوره عبر حكمين، لافتا إلى أن ذلك مرده لجدارة التحكيم القطري وتميزه على الصعيدين القاري والدولي. ولفت إلى أن جميع الحكام هم بالنسبة للجنة الحكام بالفيفا على مستوى واحد وسيتم إعطاء الفرص لأي حكم متميز حسب الكفاءة التي يملكها.

وضمت قائمة الحكام التابعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال الذي سبق وأن شارك في المونديال الأخير بقطر إضافة إلى كل من الكونغولي جون جاك اندالا، الليبي معتز الشلماني، السوداني محمود اسماعيل، السنغالي عيسى سي، الغابوني اتشو بيير، الجنوب افريقي توم ابنجيل، الصومالي عمر ارتان، التشادي الحاج محمد الو، الموريتاني دحان بيده، والمصريان المصري أمين عمر، ومحمد معروف والمغربية بشرى كاربوني.

وأضاف أن مهمة الحكام المشاركين لن تكون سهلة، حيث ينتظرهم العديد من المهام التي ستؤهلهم بشكل كبير لمستويات فنية أعلى، فضلا عن أن الهدف الأساسي للتواجد أن تعزز لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للعبة خياراتها من الحكام.وأوضح نائب رئيس لجنة الحكام في فيفا أن هذه الندوة هي الأولى وتتخللها العديد من التدريبات العملية حيث تم تقسيم جميع الحكام على مجموعات، لخوض الاختبارات الصحية، واللياقة البدنية، واختبارات قانون اللعبة، كما سيشارك هؤلاء الحكام في بطولة كأس الهواة على هامش الندوة للوقوف على أداء جميع المشاركين.وأشار رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي في ختام تصريحاته لـ قنا إلى أن القائمين على الحكام في الفيفا يسعون من خلال هذه الندوة لتوفير كل السبل لتطوير أداء الحكام المرشحين من 3 اتحادات قارية وأن تكون هناك انطباعات إيجابية عن المستويات حيث من المحتمل أن تصل مجموعة كبيرة منهم لخوض غمار المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026.

وستنتهي ندوة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحكام المرشحين من اتحادات (آسيا – إفريقيا – أوقيانوسيا) للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس.