“الباترونا” في الجزائر… إعادة ترتيب البيت

تنصيب مكاتب بالولايات وتنظيم جولات بالخارج

تزامنا مع بداية سنة الإقلاع الاقتصادي، ودخول قانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية حيّز التنفيذ، واقتراب تمرير مشروع قانون القرض والنقد الجديد، تسارع منظّمات أرباب العمل في الجزائر والتي تضم مجتمعة أزيد من 2000 رجل أعمال، من بينهم أصحاب أكبر المؤسسات الاقتصادية الخاصة، إلى إعادة ترتيب البيت وفرض التواجد، إما عبر التموقع في الداخل أو الخارج.

وتنتهج هذه المنظّمات أساليب جديدة عبر فتح مكاتب تمثيلية بالولايات وإبرام بروتوكولات تعاون مع منظمات باترونا دولية لدول صديقة وشريكة، أو من خلال تنظيم زيارات وفودها للخارج والمشاركة في المعارض والصالونات بمختلف بقاع العالم لاسيما في إفريقيا، أو عبر عقد جمعيات عامة انتخابية لتجديد قياداتها.

وفي السياق، يحضّر تنظيم الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين “كابسي” لعقد جمعيته الانتخابية بتاريخ 13 مارس المقبل، لاختيار رئيس جديد سيخلف الرئيس الحالي سامي عقلي بعد 4 سنوات من ترؤسه الكنفيدرالية، حيث لم يعلن لحد الساعة عقلي عن نيته في الترشّح من عدمها ولا عن أسماء المرشّحين لخلافته على رأس هذا التنظيم، إلا أن مكتب “كابسي” الذي عقد اجتماعا تحضيريا قبل أسابيع فتح باب الترشّح أمام الراغبين في إيداع ملفاتهم.

وبالمقابل، وبعد تدشين تنظيم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، برئاسة كمال مولى، وهو أول نقابة لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر لمكتب ولائي ببجاية، يحضّر هذا الأخير لتدشين مكتب آخر شهر فيفري بولاية وهران، ثم في أعقاب ذلك بولاية عنابة، حيث برمج فتح مكاتب بالولايات كل شهر، مستهدفا المناطق التي تشهد أكبر تمركز رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب رؤوس الأموال.

كما يحضّر مجلس التجديد الاقتصادي لعقد بروتوكولات تعاون مع منظمات أرباب العمل للدول الشريكة، فبعد عقد اتفاق إطار مع تنظيم حركة رجال أعمال فرنسا أو “الميديف”، و”كونفيدرستيا” الإيطالية، أبرم المجلس، الجمعة، اتفاقا مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ممثلا برئيسه محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، على هامش معرض خاص بالإنتاج الجزائري بنواقشوط، في سبيل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

واعتبر مولى في منشور له بـ”الفايسبوك” أن تعزيز العلاقات التجارية مع موريتانيا يندرج في إطار دعم وتنمية المهارات لتطوير رؤية مشتركة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، بحيث يكون تنفيذها رهانا للبلدين، مشدّدا على أن التعاون الاقتصادي الإفريقي ضروري للبلدين.

هذا وقد شهدت الأسابيع الماضية انخراط عدد كبير من رجال الأعمال لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الذي يضم متعاملين من القطاع العام والخاص، على غرار شركة صومام وإيفري وسيفيتال، عبر عضوية رئيس المجمّع الجديد مليك ربراب، ومتعاملين آخرين، في حين يحضّر المجلس لإعداد دراسات جديدة حول السوق والمواد الاستهلاكية وغيرها، وهي الدراسات التي ستُختتم بتوصيات تُرفع في نهاية المطاف لأعلى السلطات في البلاد.

وبالمقابل، يركز تنظيم الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، برئاسة سعيدة نغزة، على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية في الجزائر والخارج، وبالدرجة الأولى في إفريقيا، بحثا عن مستثمرين جّدد وأسواق عذراء للمستثمرين الجزائريين وشراكات هامة.

وبعد بعثة رجال الأعمال إلى السنيغال، ستنظّم الكنفيدرالية بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بعثة أخرى إلى الكاميرون، بداية من الأحد وإلى غاية 28 جانفي الجاري لمباحثة ملفات الشراكة بين الدولتين وعقد مجلس أعمال ومعاينة السوق الكاميرونية.