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وعلى متنها 85 سائحاً من جنسيات مختلفة

الباخرة السياحية “World Explorer” ترسو بميناء الجزائر (صور)

محمد فاسي
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الباخرة السياحية “World Explorer” ترسو بميناء الجزائر (صور)
مُؤسسة ميناء الجزائر
جانب من عملية رُسو الباخرة السياحية "World Explorer"

رست الباخرة السياحية “World Explorer” صباح السبت بالرصيف رقم 08 بميناء الجزائر، قادمة من تونس مروراً بميناء سكيكدة، وعلى متنها 85 سائحاً من جنسيات مختلفة، في إطار رحلة سياحية عبر عدد من المدن الجزائرية.

وحسب بيان لمُؤسسة ميناء الجزائر، قام السياح بجولة استكشافية شملت ولاية تيبازة الأثرية والجزائر العاصمة، حيث تعرفوا على أبرز المعالم السياحية والثقافية التي تزخر بها البلاد، في أجواء من التنظيم والضيافة.

ومن المنتظر أن تواصل الباخرة مسارها مساء غد الأحد 27 أفريل، متوجهة نحو مدينة وهران كمرحلة جديدة من رحلتها البحرية.

وقد سخّرت مؤسسة ميناء الجزائر كافة الوسائل البشرية واللوجيستية لضمان استقبال مميز للسياح وتأمين عبور مريح، بما يعكس صورة إيجابية عن الوجهة السياحية الجزائرية.

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