البارادو وصيفا وتلمسان تستفيق

ارتقى نادي البارادو في توقيت متأخّرة من سهرة السبت، إلى المركز الثاني في لائحة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتعادل نادي البارادو سلبا مع ضيفه أولمبي المدية، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة الوطنية.

وإذا كان نادي البارادو قد اقترب من صدارة الترتيب، فإن أولمبي المدية خاض خامس مباراة على التوالي بِلا هزيمة.

وفي لقاء آخر عن الجولة ذاتها أُقيمت فعّالياته مساء السبت، فاز وداد تلمسان على الزائر أمل الأربعاء بِنتيجة هدفَين لِهدف.

وتذوّق الوداد حلاوة أوّل انتصار، بعد ثماني مقابلات متتالية بِلا فوز. بينما خاض الأمل سادس لقاء له تواليا، دون أن يعثر على مفتاح النقاط الثلاث.

وتُجرى مساء وسهرة الأحد خمس مقابلات عن الجولة الـ 26، بينما تأجّلت مواجهتان أُخريان إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال شباب بلوزداد ووفاق سطيف بِرابطة أبطال إفريقيا.

وبات نادي البارادو يجمع 44 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد شباب بلوزداد بِفارق 8 نقاط، ويتموقع أمل الأربعاء في الرّتبة الـ 13 بِرصيد 28 نقطة، ويحوز أولمبي المدية 25 نقطة في المركز الـ 15، ويتذيّل وداد تلمسان اللائحة في الرّتبة الـ 18 بِمجموع 13 نقطة.

ولعب نادي البارادو كلّ لقاءات البطولة الوطنية، وعددها 26 مواجهة. بينما تنقص فرق أمل الأربعاء وأولمبي المدية ووداد تلمسان مباراة متأخّرة لِكلّ واحد منهم، نظير ثلاث مواجهات لِشباب بلوزداد.