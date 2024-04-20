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رياضة

البارادو يصعد إلى المركز الخامس

علي بهلولي
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البارادو يصعد إلى المركز الخامس
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فاز نادي البارادو لِكرة القدم مساء السبت بِهدف لِصفر، على الزّائر فريق مولودية البيّض.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم السّاحة فاتح حركات.

وشهدت هذه المباراة حضور النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوزفيتش، المُهتمّ بِمُتابعة شؤون البطولة الوطنية.

وسجّل الهدف الوحيد والثّمين للبارادو اللاعب محمد بوكرمة في الدقيقة الـ 42، رافعا غلّته إلى توقيعَين في بطولة الموسم الحالي.

واستعاد نادي البارادو نغمة الانتصارات بعد 7 لقاءات على التوالي بِلا فوز، بينما مُنيت مولودية البيّض بِثاني خسارة تواليا.

وارتفع رصيد نادي البارادو إلى 36 نقطة في المركز الـ 5، ويشغل فريق مولودية البيّض الرّتبة الـ 10 بِرصيد 28 نقطة.

وبقيت مباراة وحيدة عن هذه الجولة، وتجمع بين اتحاد العاصمة وجاره نجم بن عكنون في تاريخ لاحق. وقد تأجّلت بِسبب انشغال فريق “سوسطارة” بِالمُنافسة الإفريقية.

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