البارادو يلتحق بِبسكرة في الرّيادة

لُعبت مساء السبت آخر مقابلتَين، من عمر الجولة الثانية لِبطولة القسم الوطني الأوّل في موسمها الجديد.

وشهدت المقابلتان تسجيل 10 أهداف، وذلك بِانتصار نادي البارادو خارج القواعد أمام مولودية وهران. وفوز اتحاد العاصمة على الزّائر أمل الأربعاء.

والتحق نادي البارادو بِفريق اتحاد بسكرة في صدارة الترتيب، ذلك أن كلّ واحد منهما حصد فوزَين.

وعجزت مولودية وهران عن تكرار سيناريو الجولة الأولى، بِفوزها خارج القواعد على شباب قسنطينة. فيما بات أمل الأربعاء ثاني فريق يبدأ المشوار بِخسارتَين، بعد جمعية الشلف.

وتألّق لاعبا نادي البارادو المهاجمان يسري بوزوك وأحمد نذير بن بوعلي، بِتسجيل كلّ واحد منهما هدفَين.

وجاءت نتيجتا المقابلتَين على النّحو التالي:

م.وهران 2 – ن.البارادو 4

ا.العاصمة 4 – أ.الأربعاء 0

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ا.بسكرة 6ن

2- ن.البارادو 6ن

3- ا.العاصمة 4ن

4- ن.حسين داي 4ن

5- س.غليزان 3ن (ناقص مباراة)

6- أ.المدية 3ن (ناقص مباراة)

7- و.تلمسان 3ن

8- م.وهران 3ن

9- ش.بلوزداد 1ن (ناقص مباراة)

10- ش.القبائل 1ن (ناقص مباراة)

11- و.سطيف 1ن (ناقص مباراة)

12- م.الجزائر 1ن (ناقص مباراة)

13- ش.قسنطينة 1ن

14- ن.مقرة 1ن

15- ش.الساورة 0ن (ناقص مباراة)

16- ه.شلغوم العيد 0ن (ناقص مباراة)

17- ج.الشلف 0ن

18- أ.الأربعاء 0ن