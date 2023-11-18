-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

البارادو يُقلّص الفارق في أعلى الجدول

علي بهلولي
  • 147
  • 0
البارادو يُقلّص الفارق في أعلى الجدول
ح.م
لقطة من مباراة نادي البارادو (بِاللّباس الأصفر) ونجم بن عكنون.

قلّص الوصيف نادي البارادو الفارق بينه وبين رائد البطولة الوطنية فريق مولودية الجزائر، مساء السبت.

وحصد نادي البارادو نقاط مباراته الجوارية أمام نجم بن عكنون، لِحساب الجولة السادسة. فبات يبتعد بِفارق نقطتَين فقط عن المولودية.

ومازال نجم بن عكنون الفريق الوحيد في حظيرة النّخبة، الذي لم يتذوّق بعد حلاوة الفوز.

وفازت جمعية الشلف واتحاد بسكرة على الضّيفَين وفاق سطيف واتحاد العاصمة، تواليا.

وتُجرى آخر مباراة عن هذه الجولة مساء الأحد، بين شباب بلوزداد وضيفه فريق شبيبة القبائل.

وجاءت النتائج على النّحو التالي:

ن.بن عكنون 0 – البارادو 1

ج.الشلف 2 – و.سطيف 1

ا.بسكرة 1 – ا.العاصمة 0

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- م.الجزائر 15ن

2- ن.البارادو 13ن

3- م.البيّض 10ن

4- ج.الشلف 10ن

5- ن.مقرة 10ن

6- ش.بلوزداد 9ن (ناقص مباراة)

7- ش.قسنطينة 9ن

8- و.سطيف 9ن

9- ا.خنشلة 9ن

10- ا.بسكرة 9ن

11- ش.الساورة 8ن

12- ش.القبائل 7ن (ناقص مباراة)

13- ا.العاصمة 6ن

14- م.وهران 6ن

15- ا.سوف 4ن

16- ن.بن عكنون 1ن

مقالات ذات صلة
بن ناصر: أحترم ميلان كثيرا ولن أرتدي قميص إنتر أبدا

بن ناصر: أحترم ميلان كثيرا ولن أرتدي قميص إنتر أبدا

بِالفيديو: “الخضر” يطيرون نحو الموزمبيق

بِالفيديو: “الخضر” يطيرون نحو الموزمبيق

بِالصّور: الموزمبيق تشرع في التحضير لِمواجهة الجزائر

بِالصّور: الموزمبيق تشرع في التحضير لِمواجهة الجزائر

آخر مران لـ “الخضر”.. أرضية ميدان الموزمبيق جافّة والجوّ حارّ

آخر مران لـ “الخضر”.. أرضية ميدان الموزمبيق جافّة والجوّ حارّ

الرابطة المحترفة الأولى .. تعيين حكام مباريات الجولة السادسة

الرابطة المحترفة الأولى .. تعيين حكام مباريات الجولة السادسة

سليماني يُعادل رقم دروغبا وإيتو وداغانو

سليماني يُعادل رقم دروغبا وإيتو وداغانو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد