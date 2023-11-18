البارادو يُقلّص الفارق في أعلى الجدول

لقطة من مباراة نادي البارادو (بِاللّباس الأصفر) ونجم بن عكنون.

قلّص الوصيف نادي البارادو الفارق بينه وبين رائد البطولة الوطنية فريق مولودية الجزائر، مساء السبت.

وحصد نادي البارادو نقاط مباراته الجوارية أمام نجم بن عكنون، لِحساب الجولة السادسة. فبات يبتعد بِفارق نقطتَين فقط عن المولودية.

ومازال نجم بن عكنون الفريق الوحيد في حظيرة النّخبة، الذي لم يتذوّق بعد حلاوة الفوز.

وفازت جمعية الشلف واتحاد بسكرة على الضّيفَين وفاق سطيف واتحاد العاصمة، تواليا.

وتُجرى آخر مباراة عن هذه الجولة مساء الأحد، بين شباب بلوزداد وضيفه فريق شبيبة القبائل.

وجاءت النتائج على النّحو التالي:

ن.بن عكنون 0 – البارادو 1

ج.الشلف 2 – و.سطيف 1

ا.بسكرة 1 – ا.العاصمة 0

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- م.الجزائر 15ن

2- ن.البارادو 13ن

3- م.البيّض 10ن

4- ج.الشلف 10ن

5- ن.مقرة 10ن

6- ش.بلوزداد 9ن (ناقص مباراة)

7- ش.قسنطينة 9ن

8- و.سطيف 9ن

9- ا.خنشلة 9ن

10- ا.بسكرة 9ن

11- ش.الساورة 8ن

12- ش.القبائل 7ن (ناقص مباراة)

13- ا.العاصمة 6ن

14- م.وهران 6ن

15- ا.سوف 4ن

16- ن.بن عكنون 1ن